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ISW: цели россии в Украине несовместимы с планом Трампа по миру

Киев • УНН

 • 32272 просмотра

Заявления рф указывают на неприятие подхода Трампа к перемирию и дальнейшим переговорам. В кремле говорят, что любой мирный процесс должен учитывать "современные реалии" войны.

ISW: цели россии в Украине несовместимы с планом Трампа по миру

Цели россии в ее войне против Украины несовместимы с целью президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, ссылаются на интервью пресс-секретаря кремля дмитрия пескова одному из российских СМИ, в котором он заявил, что текущие переговоры между рф и США вряд ли приведут к "мгновенным результатам", вопреки заявленной президентом США Дональдом Трампом цели достичь всеобщего прекращения огня и длительного мирного соглашения в Украине в ближайшее время.

песков сказал, ... что "все продвигается очень хорошо" в отношении двусторонних американо-российских переговоров и дискуссий о войне в Украине, но, вероятно, не будет немедленных результатов

- отмечается в статье.

В то же время авторы указывают на заявление директора второго департамента стран СНГ мид россии алексея полищука, который отметил, что рф готова участвовать в переговорах, которые "будут учитывать современные реалии" войны и устранят ее "первопричины".

Российские официальные лица неоднократно утверждали, что любой мирный процесс в Украине должен решать эти так называемые "коренные причины". ... лавров ранее определил "коренные причины" как якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток и вероятную дискриминацию Украиной русскоязычных меньшинств в Украине

- напоминают в ISW.

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Там подчеркивают, что эти так называемые "основные причины" являются ссылкой на довоенные требования россии, которые фактически означают полную капитуляцию Украины и установление в Украине пророссийского правительства.

"Комментарии пескова и полищука также отражают постоянное неприятие кремлем заявленного подхода президента Трампа об установлении перемирия и дальнейших переговоров о более широком мирном соглашении", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне Дональд Трамп поделился своим видением развития событий вокруг переговоров между Украиной и россией, выразив осторожный оптимизм относительно возможности сдвигов в этом процессе. Он сделал свое заявление на следующий день после встречи американского представителя Виткоффа с президентом террористической страны путиным.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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