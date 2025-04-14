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Financial Times

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The Guardian

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Київ • УНН

 • 145526 перегляди

За оцінками британської розвідки, загальні втрати росіян в Україні з початку 2025 року сягнули близько 138 000 вбитими та пораненими. У березні 2025 року щоденні втрати становили 1300 осіб.

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Від початку 2025 року загальні втрати росіян в Україні ймовірно становили близько 138 000 вбитими і пораненими. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Британське міноборони з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за березень 2025 року російські втрати становили 1300 осіб. Для порівняння – в лютому 2025 року втрати росіян становили 1250 осіб, а наприкінці 2024 року – 1600 осіб.

За даними міноборони Британії, зростання рівня втрат продовжилося на початку квітня 2025 року. Ймовірно, це відображає збільшення російських атак вздовж лінії фронту.

Загалом росіяни втратили понад 920 000 чоловік з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться в повідомленні.

росія, ймовірно, зазнала приблизно 138 000 втрат (вбитих і поранених) у конфлікті з Україною станом на 2025 рік. (..)
Незважаючи на відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати росії залишаються значно вищими у 2025 році порівняно з весною 2024 року, коли щоденні показники втрат росії постійно були нижчими за 1 000

– ідеться у аналітичній довідці міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни, російське командування використовує тактику "тисячі порізів" проти України. Це призводить до значних втрат живої сили та техніки. Аналітики вважають, що це призупинить російський наступ.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони (Велика Британія)
Україна
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