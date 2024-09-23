В Японии из-за наводнений после рекордных дождей 6 погибших, 10 пропавших без вести
Киев • УНН
Рекордные осадки вызвали наводнения и оползни в префектуре Исикава в Японии. 6 человек погибли, 10 пропали без вести, более 40 000 эвакуированы, регион все еще восстанавливается после январского землетрясения.
Шесть человек погибли, а 10 пропали без вести после рекордных осадков, вызвавших наводнения и оползни в некоторых частях префектуры Исикава в Японии, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Города Вадзима и Судзу, которые все еще восстанавливаются после смертоносного землетрясения, опустошившего этот район 1 января, оказались среди наиболее пострадавших от наводнения, которое началось в субботу и продолжалось до полудня понедельника по местному времени.
В воскресенье в обоих городах выпало вдвое больше осадков, чем в сентябре в среднем за год, сообщают местные СМИ.
Десятки рек вышли из берегов, перекрыв дороги и изолировав более 100 общин по всей префектуре, добавили в сообщениях.
Двое из погибших были найдены возле тоннеля в Вадзиме, пострадавшего от оползня. Один из них был строителем, который проводил ремонт дороги.
По данным Japan Times со ссылкой на местные власти, среди погибших оказались двое пожилых мужчин и пожилая женщина.
В субботу метеорологическое агентство Японии объявило о самом высоком уровне опасности для Исикавы, а в воскресенье снизило его до обычного. Однако власти призвали к сохранению бдительности, поскольку ливни, должны были продолжаться как минимум до полудня понедельника.
Паводковые воды затопили временное жилье, построенное для людей, которые потеряли свои дома в результате землетрясения на Новый год. На кадрах, переданных NHK, видно, что целая улица в Вадзиме оказалась под водой.
По данным Hokuriku Electric Power Company, в понедельник без электричества осталось около 4000 домохозяйств.
Более 40 000 жителей четырех городов в Исикаве, включая Вадзиму, Судзу и город Ното, были эвакуированы за выходные.
Еще 16 тысяч жителей префектур Ниигата и Ямагата к северу от Исикавы также получили приказ об эвакуации, сообщило информационное агентство AFP.
Дополнение
Регион все еще восстанавливается после мощного землетрясения магнитудой 7,5 балла в январе, в результате которого погибло не менее 236 человек, были разрушены дома и возник большой пожар.