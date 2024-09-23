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В Японии из-за наводнений после рекордных дождей 6 погибших, 10 пропавших без вести

В Японии из-за наводнений после рекордных дождей 6 погибших, 10 пропавших без вести

Киев  •  УНН

 • 15421 просмотра

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Рекордные осадки вызвали наводнения и оползни в префектуре Исикава в Японии. 6 человек погибли, 10 пропали без вести, более 40 000 эвакуированы, регион все еще восстанавливается после январского землетрясения.

Шесть человек погибли, а 10 пропали без вести после рекордных осадков, вызвавших наводнения и оползни в некоторых частях префектуры Исикава в Японии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Города Вадзима и Судзу, которые все еще восстанавливаются после смертоносного землетрясения, опустошившего этот район 1 января, оказались среди наиболее пострадавших от наводнения, которое началось в субботу и продолжалось до полудня понедельника по местному времени.

В воскресенье в обоих городах выпало вдвое больше осадков, чем в сентябре в среднем за год, сообщают местные СМИ.

Десятки рек вышли из берегов, перекрыв дороги и изолировав более 100 общин по всей префектуре, добавили в сообщениях.

Двое из погибших были найдены возле тоннеля в Вадзиме, пострадавшего от оползня. Один из них был строителем, который проводил ремонт дороги.

По данным Japan Times со ссылкой на местные власти, среди погибших оказались двое пожилых мужчин и пожилая женщина.

В субботу метеорологическое агентство Японии объявило о самом высоком уровне опасности для Исикавы, а в воскресенье снизило его до обычного. Однако власти призвали к сохранению бдительности, поскольку ливни, должны были продолжаться как минимум до полудня понедельника.

Паводковые воды затопили временное жилье, построенное для людей, которые потеряли свои дома в результате землетрясения на Новый год. На кадрах, переданных NHK, видно, что целая улица в Вадзиме оказалась под водой.

По данным Hokuriku Electric Power Company, в понедельник без электричества осталось около 4000 домохозяйств.

Более 40 000 жителей четырех городов в Исикаве, включая Вадзиму, Судзу и город Ното, были эвакуированы за выходные.

Еще 16 тысяч жителей префектур Ниигата и Ямагата к северу от Исикавы также получили приказ об эвакуации, сообщило информационное агентство AFP.

Дополнение

Регион все еще восстанавливается после мощного землетрясения магнитудой 7,5 балла в январе, в результате которого погибло не менее 236 человек, были разрушены дома и возник большой пожар.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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