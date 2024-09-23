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У Японії через повені після рекордних дощів 6 загиблих, 10 зниклих безвісти

У Японії через повені після рекордних дощів 6 загиблих, 10 зниклих безвісти

Київ • УНН

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Рекордні опади спричинили повені та зсуви в префектурі Ісікава у Японії. 6 людей загинули, 10 зникли безвісти, понад 40 000 евакуйовані, регіон все ще відновлюється після січневого землетрусу.

Шестеро людей загинули, а 10 зникли безвісти після рекордних опадів, що викликали повені та зсуви в деяких частинах префектури Ісікава в Японії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міста Вадзіма та Судзу, які все ще відновлюються після смертоносного землетрусу, що спустошив цей район 1 січня, опинилися серед найбільш постраждалих від повені, яка почалася в суботу і тривала до полудня понеділка за місцевим часом.

У неділю в обох містах випало вдвічі більше опадів, ніж у вересні в середньому за рік, повідомляють місцеві ЗМІ.

Десятки річок вийшли з берегів, перекривши дороги та ізолювавши понад 100 громад по всій префектурі, додали у повідомленнях.

Двох із загиблих було знайдено біля тунелю у Вадзімі, що постраждав від зсуву ґрунту. Один із них був будівельником, який проводив ремонт дороги.

За даними Japan Times з посиланням на місцеву владу, серед загиблих опинилися двоє літніх чоловіків і жінка похилого віку.

У суботу метеорологічне агентство Японії оголосило про найвищий рівень небезпеки для Ісікави, а в неділю знизило його до звичайного. Однак влада закликала до збереження пильності, оскільки зливи, мали тривати як мінімум до полудня понеділка.

Повеневі води затопили тимчасове житло, побудоване для людей, які втратили свої будинки внаслідок землетрусу на Новий рік. На кадрах, переданих NHK, видно, що ціла вулиця у Вадзімі опинилася під водою.

За даними Hokuriku Electric Power Company, у понеділок без електрики залишилося близько 4000 домогосподарств.

Понад 40 000 жителів чотирьох міст в Ісікаві, включаючи Вадзіму, Судзу та місто Ното, були евакуйовані за вихідні.

Ще 16 тисяч жителів префектур Ніігата та Ямагата на північ від Ісікави також отримали наказ про евакуацію, повідомило інформаційне агентство AFP.

Доповнення

Регіон все ще відновлюється після потужного землетрусу магнітудою 7,5 бала у січні, внаслідок якого загинуло не менше 236 осіб, було зруйновано будинки та виникла велика пожежа.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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