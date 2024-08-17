В Сумах прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Сумах прогремел взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения и призвали население направляться в укрытия в областях, где объявлена тревога.
В Сумах прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
В ряде областей объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие», - добавили в Воздушных силах.
Сейчас местные и областные власти информацию о взрыве не комментировали.
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