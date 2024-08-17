Количество пострадавших от удара рф по Сумах возросло до двух
Киев • УНН
В результате российского удара по гражданской инфраструктуре Сум пострадали два человека. На месте работают спасательные службы, продолжаются поиски возможных пострадавших.
В результате удара рф по Сумах количество пострадавших возросло до двух, передает УНН со ссылкой на МВД.
"Сумы. По обновленной информации, известно о двух пострадавших в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре города", - говорится в сообщении.
На месте работают все профильные службы.
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Напомним
В Сумах после вражеской атаки есть попадания в районе проспекта Свободы.
Начальник МВА Алексей Дрозденко, отметил, что продолжается поиск пострадавших, пока одному человеку была оказана помощь.