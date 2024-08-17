Удар рф по Сумах: спасатели показали последствия прилета
Киев • УНН
В результате утреннего авиаудара по Сумах загорелось 10 гражданских автомобилей на стоянке возле жилых домов. Взрывная волна выбила окна и повредила фасады зданий, спасатели ликвидировали пожар.
В результате российского обстрела жилого массива в Сумах загорелось 10 автомобилей, выбиты окна и дома. В ГСЧС показали фото последствий удара, пишет УНН.
Сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по городу Сумы. В результате обстрела загорелись 10 гражданских автомобилей на стоянке возле многоэтажных жилых домов. Взрывная волна выбила окна и повредила фасады жилых домов и других сооружений.
Спасатели быстро ликвидировали очаги пожара, предотвратив распространение огня на другие транспортные средства. Территория, по которой был нанесен удар, была обследована.
Напомним
В Сумах после вражеской атаки есть попадания в районе проспекта Свободы.
Начальник МВА Алексей Дрозденко, отметил, что продолжается поиск пострадавших, пока одному человеку была оказана помощь.