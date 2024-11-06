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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Киев  •  УНН

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На знаменитой японской горе Фудзи наконец выпал первый снег, что на месяц позже обычного срока. Это стало самым поздним первым снегопадом за последние 130 лет наблюдений.

На горе Фудзи в Японии наконец-то выпал снег, который на месяц отстает от средних сезонных показателей. Ранее Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило о рекордной задержке первого осеннего снегопада.

Пишет УНН со ссылкой на NHK.

На вершине Фудзи 6 ноября наблюдался легкий снежный покров, а город Фудзиясида в префектуре Яманаси, что у подножия горы, объявил собственную «первую декларацию о снежном покрове».

Справка

Знаковая японская гора Фудзи, известная своим снежным покровом, который образуется примерно в это время года, оставалась бесснежной в ноябре впервые за 130 лет, вероятно, из-за чрезвычайно высоких температур в последние недели. По данным метеорологов, отсутствие снега на горе Фудзи, объявленной ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, бьет предыдущий рекорд, установленный 26 октября 2016 года.

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В прошлом году снег выпал на горе 5 октября, по данным JMA. Обычно гора высотой 3776 метров, в предыдущие годы видит легкие снегопады на вершине, начиная со 2 октября.

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Таким образом декларация была сделана примерно на месяц позже.

Дополнение

В комментарии Японской телерадиовещательной корпорации, мужчина в возрасте 70 лет из города Фудзиёсида сказал: «Я смотрел на гору Фудзи и подумал, что дождя еще не было. Я рад, что гора Фудзи прекраснее со снегом».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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