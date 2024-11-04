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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония запустила спутник оборонной связи новой флагманской ракетой H3

Япония запустила спутник оборонной связи новой флагманской ракетой H3

Киев  •  УНН

14:55 • 6506 просмотра

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Япония осуществила успешный запуск спутника оборонной связи Kirameki No. 3 с помощью ракеты H3 из космического центра Танэгасима. Спутник предназначен для военных операций и обмена данными между подразделениями.

Оборонный спутник, предназначенный для военных операций успешно выведен на орбиту, в рамках программы укрепления военного потенциала Японии.

Пишет УНН со ссылкой на NHK.

Спутник оборонной связи, который Министерство обороны поддерживает для обмена информацией между подразделениями, был запущен днем 4 числа из космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима с помощью ракеты H3 № 4 и успешно выведен на запланированную орбиту

- информирует NHK WORLD.

Справочно

Первую ракету H3 запустить в 2023 году не удалось. После этого были приняты контрмеры и осуществлены три последовательных запуска.

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На ракете был Kirameki No. 3, спутник Министерства обороны, который использует связь в диапазоне X для обмена информацией и данными, а также для военных операций и командования.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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