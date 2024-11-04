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Южная Корея, США і Япония провели совместные воздушные учения с привлечением бомбардировщика B-1B

Южная Корея, США і Япония провели совместные воздушные учения с привлечением бомбардировщика B-1B

Киев  •  УНН

00:46 • 48 просмотра

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Три страны провели совместные авиационные учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B над водами возле острова Чеджудо. Маневры стали ответом на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

США, Япония и Южная Корея провели совместные авиационные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B. Об этом сообщает издание Yonhap, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что эти маневры стали ответом на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который Северная Корея осуществила на прошлой неделе.

Трехсторонние учения прошли над водами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо.

Во время учений союзные истребители сопровождали американский бомбардировщик в зоне пересечения идентификации ПВО Южной Кореи и Японии.

В рамках маневров бомбардировщик нанес удар по условной цели, демонстрируя свои "впечатляющие" возможности.

Напомним

КНДР осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря 31 октября. Запуск произошел после того, как министры обороны США и Южной Кореи осудили развертывание войск КНДР в России.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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