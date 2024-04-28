У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает ВВС со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG), передает УНН.

Детали

Подземные толчки ощущались в столице Джакарте, где люди были вынуждены эвакуироваться из зданий, и город Бандунг, находящийся неподалеку.

Обычно землетрясения длятся около пяти секунд, а это длилось 10-15 рассказал агентству житель Бандунга Иман Кришнаван.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 6,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

По данным индонезийских властей, предупреждения о цунами не было. Информации о пострадавших также не поступало.

Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8