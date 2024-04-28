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У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.
Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн
Дания выделит $28,6 млн на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей.
Власти Таджикистана срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ
Власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости, не уточняя причины.
В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд
Пентагон выделил 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета судного дня" под названием Survivable Airborne Operations Center (SAOC) с компанией Sierra Nevada Corp, способного пережить ядерную войну и заменить нынешний самолет Boeing E-4 Nightwatch.
В Киевской области работали силы ПВО
Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области во время воздушной тревоги, выявляя и реагируя на вражеские БПЛА, но впоследствии тревога была отменена.
На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами
Российские оккупанты планируют с 1 сентября 2024 года заставить детей на оккупированных украинских территориях посещать курсы управления беспилотниками, которые преподают российские военнослужащие, нарушая международное право и гуманитарные принципы.
Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони
Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о завершении работ на Оболонском волновом мосту и превращении Оболонского острова в новую рекреационную зону с пешеходным мостом, паркингом и спортивными площадками.
россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив трех женщин в возрасте 40, 88 и 59 лет, а также повредив здания и инфраструктуру.
Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности
Российские оккупанты ночью атаковали объекты энергетической и газовой инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, ранив энергетика и нанеся ущерб объектам энергетики, но энергосистема Украины остается стабильной благодаря собственной генерации и импорту.
На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре российских беспилотника, в том числе один ударный и три разведывательных, в Одесской и Херсонской областях.