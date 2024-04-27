Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.

Детали

Землетрясение было зафиксировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров.

Контекст

3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

У берегов Мексики произошло землетрясение