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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 23:50  •  1797 просмотра

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Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в 104 километрах от побережья города Тайчжун на Тайване на глубине 20 километров.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.

Детали

Землетрясение было зафиксировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров.

Контекст

3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

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