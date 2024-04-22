У берегов Мексики произошло землетрясение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  105951 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  182652 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  271020 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  161447 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128442 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100433 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102373 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207255 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237123 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233272 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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18 апреля 2024, 06:06  •  317193 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  420681 просмотра

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 168 км к юго-западу от Мансанильо, Мексика, на глубине 10 км, сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Новости Мира •   •  1019 просмотра
У берегов Мексики произошло землетрясение

Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times

Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.

Война •   •  1951 просмотра
Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times

Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка

Совместные литовско-польские военные учения Brave Griffin 24/II начались 21 апреля с целью отработки сценария обороны Сувалкского перешейка, в которых принимают участие 1500 литовских военнослужащих, американские и португальские военные.

Война •   •  2313 просмотра
Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка

С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии

Пять ракет были выпущены из Ирака в сторону американской военной базы на северо-востоке Сирии, что стало первой атакой на американские войска с февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки прекратили свои атаки.

Война •   •  3375 просмотра
С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии

Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол

Дания предоставит Украине весь свой парк списанных истребителей F-16, о чем ранее договорились лидеры двух стран.

Война •   •  4258 просмотра
Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол

В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

Протестующие в Тбилиси, Грузия, уже семь дней протестуют против предложенного закона об "иностранных агентах", который они считают антидемократическим и антиевропейским, скандируя лозунги в поддержку Европы и против закона.

Общество •   •  3466 просмотра
В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Израиль нанес удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300 в Иране во время атаки 19 апреля, согласно сообщениям западных и иранских официальных лиц.

Война •   •  6980 просмотра
NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Милан предлагает запретить продажу еды на вынос, в частности мороженого, после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города.

Общество •   •  6533 просмотра
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви одобрил планы продолжения боевых действий в Газе, при этом оставшийся последний город Рафах еще должен быть очищен израильскими войсками.

Война •   •  8149 просмотра
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

Норвегия значительно увеличит военную поддержку Украины, включая финансирование противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от российских ракет и беспилотников.

Война •   •  14904 просмотра
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины