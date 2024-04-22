У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

Детали

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 168 км к юго-западу от города Мансанильо с населением около 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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