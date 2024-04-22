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У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 168 км к юго-западу от Мансанильо, Мексика, на глубине 10 км, сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times
Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.
Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка
Совместные литовско-польские военные учения Brave Griffin 24/II начались 21 апреля с целью отработки сценария обороны Сувалкского перешейка, в которых принимают участие 1500 литовских военнослужащих, американские и португальские военные.
С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии
Пять ракет были выпущены из Ирака в сторону американской военной базы на северо-востоке Сирии, что стало первой атакой на американские войска с февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки прекратили свои атаки.
Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол
Дания предоставит Украине весь свой парк списанных истребителей F-16, о чем ранее договорились лидеры двух стран.
В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"
Протестующие в Тбилиси, Грузия, уже семь дней протестуют против предложенного закона об "иностранных агентах", который они считают антидемократическим и антиевропейским, скандируя лозунги в поддержку Европы и против закона.
NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране
Израиль нанес удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300 в Иране во время атаки 19 апреля, согласно сообщениям западных и иранских официальных лиц.
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"
Милан предлагает запретить продажу еды на вынос, в частности мороженого, после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города.
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви одобрил планы продолжения боевых действий в Газе, при этом оставшийся последний город Рафах еще должен быть очищен израильскими войсками.
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины
Норвегия значительно увеличит военную поддержку Украины, включая финансирование противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от российских ракет и беспилотников.