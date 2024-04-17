Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения

Нидерланды закрывают одно из крупнейших газовых месторождений Европы

Сенат Нидерландов принял решение об окончательном закрытии Гронингенского газового месторождения, отвечая на предыдущие обещания правительства не возобновлять добычу газа из-за угрозы землетрясений в провинции Гронинген. Пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сенат Нидерландов официально решил прекратить добычу на Гронингенском газовом месторождении. Такое решение было принято во вторник, 16 апреля, верхней палатой парламента страны.

Этот шаг стал ответом на предыдущие обязательства правительства не возобновлять добычу газа в провинции Гронинген из-за угрозы землетрясений. Компании Shell и ExxonMobil, управляющие оператором газового месторождения в Гронингене, подали в арбитражный суд.

Суд определит, должно ли правительство Нидерландов выплатить компаниям компенсацию за то, что после закрытия месторождения останутся значительные запасы газа. Эксплуатация одного из крупнейших газовых месторождений в Европе была остановлена в октябре 2023 года, но 11 скважин остались активными на случай "экстремально холодной зимы" и из-за "нестабильной международной обстановки", связанной с военным конфликтом России в Украине.

Решение о закрытии месторождения было принято из-за частых землетрясений, вызванных добычей газа. В 2013 году объемы добычи на этом месторождении были увеличены до почти 54 миллиардов кубометров, несмотря на то, что годом ранее в Гронингене произошло сильнейшее в истории региона землетрясение.

После очередного сильного землетрясения в 2018 году правительство решило прекратить все добывающие операции. С 1986 года добыча газа в Гронингене спровоцировала около 1600 землетрясений, в результате чего были повреждены десятки тысяч зданий и пострадало примерно сто тысяч человек, как указано в парламентском отчете.

За все это время из месторождения было добыто примерно 2,3 трлн кубометров газа.

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