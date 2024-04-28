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Біля узбережжя Індонезії стався землетрус

Біля узбережжя Індонезії стався землетрус

Київ • УНН

 • 40084 перегляди

Землетрус магнітудою 6,5 балів стався біля узбережжя індонезійського острова Ява, підземні поштовхи відчувалися в Джакарті та Бандунгу, але попередження про цунамі не було оголошено і жертв не зафіксовано.

Біля узбережжя індонезійського острова Ява стався землетрус магнітудою 6,5, повідомляє ВВС з посиланням на Агентство метеорології, кліматології та геофізики країни (BMKG), передає УНН.

Деталі

Підземні поштовхи відчувалися в столиці Джакарті, де люди були змушені евакуюватися з будівель, і місто Бандунг, що знаходиться неподалік.

Зазвичай землетруси тривають близько п'яти секунд, а це тривало 10-15

розповів агентству житель Бандунга Іман Крішнаван.

За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда становила 6,1. Осередок землетрусу залягав на глибині 68 км.

За даними індонезійської влади, попередження про цунамі не було. Інформації про постраждалих також не надходило.

Біля Тайваню стався землетрус магнітудою 5,827.04.24, 02:50 • 26742 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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