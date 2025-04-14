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Экс-министр обороны Польши Блащак: Меркель и Шольц несут ответственность за войну в Украине

Киев • УНН

 • 26157 просмотра

Экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Ангела Меркель и Олаф Шольц виновны в войне рф против Украины.

Экс-министр обороны Польши Блащак: Меркель и Шольц несут ответственность за войну в Украине

Экс-министр обороны Польши от "Право и справедливость" (PiS) Мариуш Блащак в своих комментариях относительно политических дебатов в Польше, также коснулся темы Украины и войны, которую ведет российская федерация. Политик должен был прокомментировать ответ Трампа по поводу атаки рф по Сумам, впрочем он отошел от вопроса относительно террора рф, обобщив в своем выводе тему "кто виноват в войне".

Передает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Мариуш Блащак отказался комментировать слова Дональда Трампа относительно атаки рф по Сумам. Как известно, президент США отреагировал на удар по Сумам, но россию прямо не упомянул. В ответ на гибель в результате российской баллистики более 30 и ранении более 100 мирных жителей Сум, Трамп сказал: "Я думаю, это ужасно. Мне сказали, что они ошиблись .. "

Но вот как вышел из этого вопроса Мариуш Блащак, бывший министр обороны Польши, а ныне председатель партии ПиС.

Как пишет RMF24, Мариуш Блащак считает, что "нам нужно смотреть на это с более широкой перспективы". Политик подчеркнул, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее преемник, действующий канцлер Германии Олаф Шольц, несут ответственность за эту войну. Так прокомментировал Блащак.

Политик заявил, что в интересах Польши поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, и нынешняя дипломатия с этим справляется не очень хорошо. Блащак резюмировал, что безопасность Польши зависит главным образом "от нас самих" - отметил политик польскому СМИ.

Напомним

Блащак заявлял, что польская армия может насчитывать 300 тысяч солдат во время большой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии на Грюнвальдских полях.

Дуда: Только Трамп может заставить россию прекратить войну в Украине13.04.25, 06:35 • 38857 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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