Польська армія може налічувати 300 тис. солдатів - Блащак

Блащак заявив, що польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії на Грюнвальдських полях.

Повідомляють, що присягу склали близько 850 бійців Збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тис. вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Військо Польське, переконаний Блащак, буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Він підкреслив, що важливо стримати агресора, аби росія не наважилася зайти до Польщі.

“А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо Польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини”, — додав Блащак.

Доповнення

В кінці липня 2023 року повідомлялося, що Польща планує найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків ПВК “вагнера” та російських солдатів у білорусі.