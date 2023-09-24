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Польська армія може налічувати 300 тис. солдатів - Блащак

Польська армія може налічувати 300 тис. солдатів - Блащак

Київ • УНН

 • 85055 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Блащак заявив, що польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії на Грюнвальдських полях.

Повідомляють, що присягу склали близько 850 бійців Збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тис. вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Військо Польське, переконаний Блащак, буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Він підкреслив, що важливо стримати агресора, аби росія не наважилася зайти до Польщі.

“А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо Польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини”, — додав Блащак.

Доповнення

В кінці липня 2023 року повідомлялося, що Польща планує найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків ПВК “вагнера” та російських солдатів у білорусі.

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