Польская армия может насчитывать 300 тыс. солдат - Блащак
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Польская армия может насчитывать 300 тысяч солдат. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на Польское Радио.
Блащак заявил, что польская армия может насчитывать 300 тысяч солдат во время большой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии на Грюнвальдских полях.
Сообщается, что присягу приняли около 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Это самая большая группа среди 4,4 тыс. воинов, которые приняли или будут принимать присягу в эти выходные.
Войско Польское, убежден Блащак, будет самой сильной сухопутной армией в Европе.
Он подчеркнул, что важно сдержать агрессора, чтобы россия не решилась зайти в Польшу.
“А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско Польское, мы имеем гарантию безопасности нашей Родины”, — добавил Блащак.
Дополнение
В конце июля 2023 года сообщалось, что Польша планирует в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков ЧВК “вагнера” и российских солдат в Беларуси.