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Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

Київ • УНН

 • 26180 перегляди

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

Ексміністр оборони Польщі від "Право і справедливість" (PiS) Маріуш Блащак у своїх коментарях щодо політичних дебатів у Польщі, також торкнувся теми України та війни, яку веде російська федерація. Політик мав прокоментувати відповідь Трампа з приводу атаки рф по Сумах, втім він відійшов від питання щодо терору рф, узагальнивши в своєму висновку тему "хто винен у війні".

Передає УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

Маріуш Блащак відмовився коментувати слова Дональда Трампа щодо атаки рф по Сумам. Як відомо, президент США відреагував на удар по Сумах, але росію прямо не згадав. У відповідь на загибель внаслідок російської балістики понад 30 та пораненні понад 100 мирних жителів Сум, Трамп сказав: "Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що вони помилилися .. "

Але ось як вийшов з цього питання Маріуш Блащак, колишній міністр оборони Польщі, а нині голова партії ПіС.

Як пише RMF24, Маріуш Блащак вважає, що "нам потрібно дивитися на це з ширшої перспективи". Політик наголосив, що екс-канцлер ФРН Ангела Меркель і її наступник, чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, несуть відповідальність за цю війну. Так прокоментував Блащак.

Політик заявив, що в інтересах Польщі підтримувати добрі стосунки зі Сполученими Штатами, і нинішня дипломатія з цим справляється не дуже добре. Блащак резюмував, що безпека Польщі залежить головним чином "від нас самих" - зазначив політик польському ЗМІ.

Нагадаємо

Блащак заявляв, що польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії на Грюнвальдських полях.

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні13.04.25, 06:35 • 38874 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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