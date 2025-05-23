У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

Певец и автор песен Билли Джоэл отменил все предстоящие концерты после того, как у него диагностировали редкое заболевание мозга, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

76-летний певец и автор песен, известный такими классическими хитами, как Piano Man, Uptown Girl и We Didn't Start the Fire, получает "отличную помощь" и "полностью привержен приоритету своего здоровья", говорится в заявлении.

У него нормотензивная гидроцефалия (НТГ), которая вызвана накоплением жидкости в мозге и вызывает проблемы со слухом, зрением и равновесием.

После того, как врачи посоветовали ему прекратить выступать вживую, он отменил 17 концертов в 2025 и 2026 годах, включая концерты на стадионах Murrayfield в Эдинбурге и Anfield в Ливерпуле следующим летом.

"Мне искренне жаль разочаровывать нашу аудиторию, и спасибо за понимание", — сказал он.

В заявлении, выпущенном от его имени, говорится, что состояние Джоэла "усугубилось недавними концертными выступлениями, что привело к проблемам со слухом, зрением и равновесием".

Далее в нем говорилось: "По указанию врача Билли проходит специальную физиотерапию и ему рекомендовано воздержаться от выступлений в период восстановления.

"Билли благодарен за прекрасную помощь, которую он получает, и полностью привержен тому, чтобы уделять первостепенное внимание своему здоровью.

"Он благодарен за поддержку поклонников в это время и с нетерпением ждет того дня, когда он снова сможет выйти на сцену".

Добавим

NPH описывается NHS как редкое и плохо изученное заболевание, которое чаще всего поражает людей старше 60 лет.

Помимо двух концертов в Великобритании, он должен был выступить в США и Канаде в период с июля этого года по июль 2026 года.

Ранее он откладывал концерты в марте из-за "медицинского состояния", которое в то время не было указано, "чтобы дать ему возможность восстановиться после недавней операции и пройти физиотерапию".

В последние годы Джоэл регулярно гастролировал и в прошлом году завершил рекордное десятилетнее ежемесячное пребывание в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Он был номинирован на 23 премии Грэмми, выиграл пять раз и был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году.