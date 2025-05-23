У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

Співак і автор пісень Біллі Джоел скасував усі майбутні концерти після того, як у нього діагностували рідкісне захворювання мозку, передає УНН з посиланням на ВВС.

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76-річний співак і автор пісень, відомий такими класичними хітами, як Piano Man, Uptown Girl і We Didn't Start the Fire, отримує "чудову допомогу" і "повністю відданий пріоритету своєму здоров'ю", йдеться в заяві.

У нього нормотензивна гідроцефалія (НТГ), яка викликана накопиченням рідини в мозку і викликає проблеми зі слухом, зором і рівновагою.

Після того, як лікарі порадили йому припинити виступати наживо, він скасував 17 концертів у 2025 і 2026 роках, включно з концертами на стадіонах Murrayfield в Единбурзі та Anfield у Ліверпулі наступного літа.

"Мені щиро шкода розчаровувати нашу аудиторію, і дякую за розуміння", — сказав він.

У заяві, випущеній від його імені, йдеться, що стан Джоела "погіршився нещодавніми концертними виступами, що призвело до проблем зі слухом, зором і рівновагою".

Далі в ньому говорилося: "За вказівкою лікаря Біллі проходить спеціальну фізіотерапію і йому рекомендовано утриматися від виступів у період відновлення.

"Біллі вдячний за чудову допомогу, яку він отримує, і повністю відданий тому, щоб приділяти першорядну увагу своєму здоров'ю.

"Він вдячний за підтримку шанувальників у цей час і з нетерпінням чекає того дня, коли він знову зможе вийти на сцену".

Додамо

NPH описується NHS як рідкісне і погано вивчене захворювання, яке найчастіше вражає людей старше 60 років.

Крім двох концертів у Великій Британії, він мав виступити в США і Канаді в період з липня цього року по липень 2026 року.

Раніше він відкладав концерти в березні через "медичний стан", який на той час не було вказано, "щоб дати йому можливість відновитися після нещодавньої операції та пройти фізіотерапію".

В останні роки Джоел регулярно гастролював і минулого року завершив рекордне десятирічне щомісячне перебування в Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Він був номінований на 23 премії Греммі, виграв п'ять разів і був включений до Зали слави рок-н-ролу в 1999 році.