Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли
Киев • УНН
В условиях войны авиация нуждается в государственной поддержке, модернизации и импортозамещении для обеспечения обороноспособности. Необходимо согласование регуляторных процедур и эффективная координация власти и отрасли.
Авиационная отрасль не может допустить затяжного системного кризиса в условиях полномасштабной войны. Ее устойчивость обеспечат государственная поддержка, технологическая модернизация, импортозамещение и развитие экспортного потенциала. Об этом шла речь во время круглого стола "Стратегический потенциал: достижения, вызовы и перспективы развития", инициированного Аэрокосмической Ассоциацией Украины пишет УНН.
С начала полномасштабного вторжения россии авиационная отрасль стала одним из ключевых форпостов сдерживания вражеской агрессии, выполняя критически важные задачи для страны. В нынешних условиях ее стратегическое значение для национальной безопасности и обороноспособности Украины только усиливается.
В современных условиях развитие авиации и поддержка ее боеготовности является одним из важнейших вопросов для нас. На четвертый год войны, наша техника боеготова даже несмотря на беспощадные условия эксплуатации, потери и т.д. Мы поддерживаем уровень боеготовности, поддерживаем наземные подразделения, занимаемся эвакуацией раненых, задачами противовоздушной обороны и т.д.
Бардаков пояснил, что большинство украинского авиапарка до сих пор состоит из техники советского образца, значительная часть комплектующих к которой производилась в россии. В связи с этим одной из ключевых задач отрасли является импортозамещение, налаживание собственного производства и переход на западные технологии. Также продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что является критически важным для безопасности экипажей и эффективной работы авиации в боевых условиях.
Среди основных вызовов для развития авиационной отрасли участники круглого стола назвали затягивание внедрения законодательных инициатив, отсутствие системных налоговых преференций и несовершенство механизмов импортозамещения. В то же время отмечалось, что отрасли не хватает не только финансовой поддержки, но и гибких юридических инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на актуальные вызовы. По мнению участников, критически важно сформировать целостную и качественную законодательную инфраструктуру – правовую экосистему, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.
Авиация – это чрезвычайно финансово-, трудо- и интеллектуалоемкая отрасль. В то же время сегодня, в условиях военного положения, она потеряла освобождение от налогообложения прибыли субъектов самолетостроения, таможенные льготы, льготы по НДС и другие преференции при импорте комплектующих для самолетостроения. Возникает логичный вопрос: как такое вообще возможно
В свою очередь начальник управления авиастроения ГК "Укроборонпром" Геннадий Януль очертил, что несмотря на имеющиеся государственные намерения поддержать самолетостроение, сейчас отрасль, к сожалению, не имеет замкнутой высокотехнологичной экосистемы, как, например, французская. За годы независимости так и не удалось достичь полной производственной независимости, а законодательное регулирование остается фрагментарным. Он напомнил, что в 2020 году уже были приняты законодательные инициативы по поддержке самолетостроения, в частности в части налоговых преференций. Однако сейчас эти механизмы не работают, что создает дополнительные барьеры для предприятий. Например, при импорте комплектующих для замены российских аналогов украинские компании вынуждены платить полную стоимость с налогами, что делает конечный продукт значительно дороже.
Для понимания уровня технологичности авиационной отрасли спикер привел сравнительный пример: один килограмм авиационного двигателя стоит столько же, сколько 21 тонна пшеницы. Стоимость одного килограмма авиационной продукции достигает примерно 1 тысячи долларов, тогда как танковой – около 100 долларов, а автомобильной – лишь 50. Эти цифры наглядно демонстрируют сложность производства и высокий научно-технический уровень авиационной отрасли
Участники круглого стола отметили, что несмотря на включение авиационной отрасли в стратегические направления и принятие Государственной научно-технической программы ее развития до 2030 года, реализация этих инициатив остается ограниченной из-за недостаточного финансирования и отсутствия согласования со стороны Министерства финансов. Это ставит под сомнение устойчивое развитие отрасли.
В то же время была подчеркнута необходимость сохранения производственного потенциала в условиях военного положения, а также важность синергии между гражданской и военной авиацией для эффективного реагирования на современные вызовы. Авиационная отрасль должна использовать все имеющиеся возможности для обеспечения обороноспособности страны.
Представители партнерских предприятий отметили, что обладают всеми необходимыми допусками и разрешениями для выполнения работ по модернизации авиационной техники. С начала полномасштабной войны они существенно расширили свои производственные и технологические возможности и сегодня готовы активно приобщаться к общему делу в интересах государства.
Было подчеркнуто, что подготовка к качественной и надежной работе в авиационной сфере – это длительный и сложный процесс, который нередко занимает годы. Именно поэтому важно не терять время и максимально эффективно использовать уже имеющийся потенциал.
Партнерские предприятия вместе, как соисполнители, выполняют задачи заказчиков – эксплуатантов авиационной техники – в части модернизации путем установки как новейших перспективных образцов авионики, авиационного оборудования и вооружения, так и восстановления штатного вооружения авиационной техники для ее эксплуатации в боевых условиях (…) Среди самых проблемных вопросов – более глубокое привлечение наших организаций к процессу поддержания боеспособности авиационной техники и ее модернизации, а также интеграция предприятий в общенациональную программу по модернизации техники. В настоящее время текущая загрузка наших производств не соответствует достигнутому уровню их развития (…) Нам необходима дополнительная загрузка производственных мощностей
Подводя итоги дискуссии, представитель ООО "Инкомпас" Андрей Минаков акцентировал внимание на необходимости принятия решений с учетом реального контекста войны и отметил важность создания эффективной коммуникации между властью и отраслью. Он отметил, что Аэрокосмическая ассоциация Украины могла бы выступать координационным центром для продвижения инициатив на уровень Кабинета Министров и парламентских комитетов. В то же время он обратил внимание на расхождения между таможенными и контрольными процедурами, что усложняют деятельность предприятий, в частности при оформлении временного ввоза агрегатов. По мнению Минакова, для преодоления этих барьеров необходимы регулярные рабочие встречи с участием контролирующих органов и бизнеса, а также определение отраслевого представителя, который бы системно представлял интересы авиационной промышленности в процессе принятия решений.
Таким образом, авиационная отрасль предстает не только как один из ключевых элементов оборонного потенциала государства, но и как индикатор ее технологической способности и стратегической независимости. Участники круглого стола подчеркнули, что дальнейшее промедление с решением насущных проблем – от импортозамещения и налоговых стимулов до согласованности регуляторных процедур – может привести к потере уже имеющегося потенциала. Именно поэтому необходимы оперативные решения, системная поддержка со стороны государства и эффективная координация между всеми участниками процесса для обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях войны и послевоенного восстановления.