Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

Авиационная отрасль не может допустить затяжного системного кризиса в условиях полномасштабной войны. Ее устойчивость обеспечат государственная поддержка, технологическая модернизация, импортозамещение и развитие экспортного потенциала. Об этом шла речь во время круглого стола "Стратегический потенциал: достижения, вызовы и перспективы развития", инициированного Аэрокосмической Ассоциацией Украины пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения россии авиационная отрасль стала одним из ключевых форпостов сдерживания вражеской агрессии, выполняя критически важные задачи для страны. В нынешних условиях ее стратегическое значение для национальной безопасности и обороноспособности Украины только усиливается.

В современных условиях развитие авиации и поддержка ее боеготовности является одним из важнейших вопросов для нас. На четвертый год войны, наша техника боеготова даже несмотря на беспощадные условия эксплуатации, потери и т.д. Мы поддерживаем уровень боеготовности, поддерживаем наземные подразделения, занимаемся эвакуацией раненых, задачами противовоздушной обороны и т.д. - отметил командующий Армейской авиации Украины Вооруженных Сил Украины Павел Бардаков.

Бардаков пояснил, что большинство украинского авиапарка до сих пор состоит из техники советского образца, значительная часть комплектующих к которой производилась в россии. В связи с этим одной из ключевых задач отрасли является импортозамещение, налаживание собственного производства и переход на западные технологии. Также продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что является критически важным для безопасности экипажей и эффективной работы авиации в боевых условиях.

Среди основных вызовов для развития авиационной отрасли участники круглого стола назвали затягивание внедрения законодательных инициатив, отсутствие системных налоговых преференций и несовершенство механизмов импортозамещения. В то же время отмечалось, что отрасли не хватает не только финансовой поддержки, но и гибких юридических инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на актуальные вызовы. По мнению участников, критически важно сформировать целостную и качественную законодательную инфраструктуру – правовую экосистему, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.

Авиация – это чрезвычайно финансово-, трудо- и интеллектуалоемкая отрасль. В то же время сегодня, в условиях военного положения, она потеряла освобождение от налогообложения прибыли субъектов самолетостроения, таможенные льготы, льготы по НДС и другие преференции при импорте комплектующих для самолетостроения. Возникает логичный вопрос: как такое вообще возможно - подчеркнул председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

В свою очередь начальник управления авиастроения ГК "Укроборонпром" Геннадий Януль очертил, что несмотря на имеющиеся государственные намерения поддержать самолетостроение, сейчас отрасль, к сожалению, не имеет замкнутой высокотехнологичной экосистемы, как, например, французская. За годы независимости так и не удалось достичь полной производственной независимости, а законодательное регулирование остается фрагментарным. Он напомнил, что в 2020 году уже были приняты законодательные инициативы по поддержке самолетостроения, в частности в части налоговых преференций. Однако сейчас эти механизмы не работают, что создает дополнительные барьеры для предприятий. Например, при импорте комплектующих для замены российских аналогов украинские компании вынуждены платить полную стоимость с налогами, что делает конечный продукт значительно дороже.

Для понимания уровня технологичности авиационной отрасли спикер привел сравнительный пример: один килограмм авиационного двигателя стоит столько же, сколько 21 тонна пшеницы. Стоимость одного килограмма авиационной продукции достигает примерно 1 тысячи долларов, тогда как танковой – около 100 долларов, а автомобильной – лишь 50. Эти цифры наглядно демонстрируют сложность производства и высокий научно-технический уровень авиационной отрасли - пояснил Януль.

Участники круглого стола отметили, что несмотря на включение авиационной отрасли в стратегические направления и принятие Государственной научно-технической программы ее развития до 2030 года, реализация этих инициатив остается ограниченной из-за недостаточного финансирования и отсутствия согласования со стороны Министерства финансов. Это ставит под сомнение устойчивое развитие отрасли.

В то же время была подчеркнута необходимость сохранения производственного потенциала в условиях военного положения, а также важность синергии между гражданской и военной авиацией для эффективного реагирования на современные вызовы. Авиационная отрасль должна использовать все имеющиеся возможности для обеспечения обороноспособности страны.

Представители партнерских предприятий отметили, что обладают всеми необходимыми допусками и разрешениями для выполнения работ по модернизации авиационной техники. С начала полномасштабной войны они существенно расширили свои производственные и технологические возможности и сегодня готовы активно приобщаться к общему делу в интересах государства.

Было подчеркнуто, что подготовка к качественной и надежной работе в авиационной сфере – это длительный и сложный процесс, который нередко занимает годы. Именно поэтому важно не терять время и максимально эффективно использовать уже имеющийся потенциал.

Партнерские предприятия вместе, как соисполнители, выполняют задачи заказчиков – эксплуатантов авиационной техники – в части модернизации путем установки как новейших перспективных образцов авионики, авиационного оборудования и вооружения, так и восстановления штатного вооружения авиационной техники для ее эксплуатации в боевых условиях (…) Среди самых проблемных вопросов – более глубокое привлечение наших организаций к процессу поддержания боеспособности авиационной техники и ее модернизации, а также интеграция предприятий в общенациональную программу по модернизации техники. В настоящее время текущая загрузка наших производств не соответствует достигнутому уровню их развития (…) Нам необходима дополнительная загрузка производственных мощностей - подчеркнул представитель ООО НПФ «МС АВИА-ГРЕЙД» Головин Дмитрий.

Подводя итоги дискуссии, представитель ООО "Инкомпас" Андрей Минаков акцентировал внимание на необходимости принятия решений с учетом реального контекста войны и отметил важность создания эффективной коммуникации между властью и отраслью. Он отметил, что Аэрокосмическая ассоциация Украины могла бы выступать координационным центром для продвижения инициатив на уровень Кабинета Министров и парламентских комитетов. В то же время он обратил внимание на расхождения между таможенными и контрольными процедурами, что усложняют деятельность предприятий, в частности при оформлении временного ввоза агрегатов. По мнению Минакова, для преодоления этих барьеров необходимы регулярные рабочие встречи с участием контролирующих органов и бизнеса, а также определение отраслевого представителя, который бы системно представлял интересы авиационной промышленности в процессе принятия решений.

Таким образом, авиационная отрасль предстает не только как один из ключевых элементов оборонного потенциала государства, но и как индикатор ее технологической способности и стратегической независимости. Участники круглого стола подчеркнули, что дальнейшее промедление с решением насущных проблем – от импортозамещения и налоговых стимулов до согласованности регуляторных процедур – может привести к потере уже имеющегося потенциала. Именно поэтому необходимы оперативные решения, системная поддержка со стороны государства и эффективная координация между всеми участниками процесса для обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях войны и послевоенного восстановления.