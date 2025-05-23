Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе

В июне на платформе аукционного дома Christie’s будет представлен революционный художественный проект, созданный на основе одного из голов Лионеля Месси. По словам автора, это не просто спортивный момент, а глубокая эмоциональная интерпретация памяти, движения и намерения, воплощенная благодаря искусственному интеллекту. Все полученные средства от продажи будут направлены на поддержку образовательных инициатив в Латинской Америке.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Inter Miami.

Детали

В этом году Christie’s представляет новаторский цифровой артобъект, вдохновленный одним из голов Лионеля Месси, отмечает издание. Художник-пионер Рефик Анадол превратит миллионы точек данных из культового гола Лео в произведение искусства, которое будет представлено в рамках благотворительной кампании "Гол в жизни", которую возглавляет фонд Inter Miami CF.

Гол Лео Месси - это больше, чем определяющий момент в спорте, это сложное выражение человеческого намерения, памяти и движения. Интегрируя технологии биосенсорики и передовые системы искусственного интеллекта, обученные на данных этого отдельного события, мы исследуем новый рубеж в искусстве искусственного интеллекта — такой, в котором данные становятся эмоциями, а память — формой. Этот проект отражает наше более широкое обязательство сделать самые современные инструменты машинного интеллекта доступными — и превратить искусство в прямое влияние - комментирует художник и технологический исследователь Refik Anadol.

Для этого произведения искусства Месси выбрал гол, который фактически решил победу в финале Лиги чемпионов УЕФА в пользу ФК "Барселона" 27 мая 2009 года.

Я забил много голов, которые могли бы быть еще более красивыми и ценными — также из-за их важности — но гол головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым - говорит Лео Месси.

Я уже знал, насколько особенная работа Рефика Анадоля, после того, как у нас была возможность встретиться в Майами, будет интересно увидеть, как он сможет превратить гол — момент в спорте — в уникальное произведение искусства, как те, что он создает - добавил Месси.

Когда состоится премьера проекта

Согласно официальной информации от Christie’s, публичная премьера проекта состоится 11 июня на christies.com, а выставка в Нью-Йорке откроется 15 июля.

Международные онлайн-аукционы продлятся с 15 по 22 июля. С момента анонса работы, она уже вызвала живой интерес как среди коллекционеров современного искусства, так и среди фанатов футбола.

В Christie’s предполагают, что этот лот имеет высокие шансы на установление нового рекорда продажи цифрового искусства, сочетающего культурную, спортивную и социальную составляющие.

Средства пойдут на поддержку образования

Все средства, полученные от продажи работы, будут переданы на благотворительность — в частности, нескольким некоммерческим организациям, среди которых и глобальное партнерство Фонда Inter Miami CF с ЮНИСЕФ, которое способствует доступу к качественному образованию в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Организация ЮНИСЕФ в своем стандартном предостережении подчеркнула, что не поддерживает ни одну компанию, бренд, продукт или услугу. Этот проект не только стирает границы между искусством, спортом и технологией, но и трансформирует момент индивидуального триумфа на поле в глобальную возможность для тысяч детей получить доступ к образованию.

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