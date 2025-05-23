Гол Месси как произведение искусства: аукционный дом представит уникальный AI-проект, посвященный легендарному моменту в футболе
Киев • УНН
На аукционе Christie’s представят AI-проект, посвященный голу Месси. Средства от продажи направят на образовательные инициативы в Латинской Америке.
В июне на платформе аукционного дома Christie’s будет представлен революционный художественный проект, созданный на основе одного из голов Лионеля Месси. По словам автора, это не просто спортивный момент, а глубокая эмоциональная интерпретация памяти, движения и намерения, воплощенная благодаря искусственному интеллекту. Все полученные средства от продажи будут направлены на поддержку образовательных инициатив в Латинской Америке.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Inter Miami.
Детали
В этом году Christie’s представляет новаторский цифровой артобъект, вдохновленный одним из голов Лионеля Месси, отмечает издание. Художник-пионер Рефик Анадол превратит миллионы точек данных из культового гола Лео в произведение искусства, которое будет представлено в рамках благотворительной кампании "Гол в жизни", которую возглавляет фонд Inter Miami CF.
Гол Лео Месси - это больше, чем определяющий момент в спорте, это сложное выражение человеческого намерения, памяти и движения. Интегрируя технологии биосенсорики и передовые системы искусственного интеллекта, обученные на данных этого отдельного события, мы исследуем новый рубеж в искусстве искусственного интеллекта — такой, в котором данные становятся эмоциями, а память — формой. Этот проект отражает наше более широкое обязательство сделать самые современные инструменты машинного интеллекта доступными — и превратить искусство в прямое влияние
Для этого произведения искусства Месси выбрал гол, который фактически решил победу в финале Лиги чемпионов УЕФА в пользу ФК "Барселона" 27 мая 2009 года.
Я забил много голов, которые могли бы быть еще более красивыми и ценными — также из-за их важности — но гол головой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым
Я уже знал, насколько особенная работа Рефика Анадоля, после того, как у нас была возможность встретиться в Майами, будет интересно увидеть, как он сможет превратить гол — момент в спорте — в уникальное произведение искусства, как те, что он создает
Когда состоится премьера проекта
Согласно официальной информации от Christie’s, публичная премьера проекта состоится 11 июня на christies.com, а выставка в Нью-Йорке откроется 15 июля.
Международные онлайн-аукционы продлятся с 15 по 22 июля. С момента анонса работы, она уже вызвала живой интерес как среди коллекционеров современного искусства, так и среди фанатов футбола.
В Christie’s предполагают, что этот лот имеет высокие шансы на установление нового рекорда продажи цифрового искусства, сочетающего культурную, спортивную и социальную составляющие.
Средства пойдут на поддержку образования
Все средства, полученные от продажи работы, будут переданы на благотворительность — в частности, нескольким некоммерческим организациям, среди которых и глобальное партнерство Фонда Inter Miami CF с ЮНИСЕФ, которое способствует доступу к качественному образованию в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Организация ЮНИСЕФ в своем стандартном предостережении подчеркнула, что не поддерживает ни одну компанию, бренд, продукт или услугу. Этот проект не только стирает границы между искусством, спортом и технологией, но и трансформирует момент индивидуального триумфа на поле в глобальную возможность для тысяч детей получить доступ к образованию.
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