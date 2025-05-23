Том Брэди планирует сенсационное возвращение в спорт: легенда НФЛ нацелился на золото Олимпиады-2028

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий
07:04 • 23674 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

06:30 • 23703 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

22 мая, 14:58 • 61772 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 233716 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 225768 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 129837 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 113844 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 235433 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 94422 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 119301 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
62%
748мм
Популярные новости

В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет

22 мая, 22:00 • 40402 просмотра

В россии заявили об атаке БпЛА, временно не работают московские аэропорты

22 мая, 22:49 • 10317 просмотра

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

22 мая, 23:58 • 52961 просмотра

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

02:35 • 57121 просмотра

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

05:09 • 38384 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

07:04 • 23674 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 161320 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 225768 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 235433 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 245516 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Александр Стабб

Марк Рютте

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Испания

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 92122 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 136119 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 139802 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 141034 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 175581 просмотра
Актуальное

Truth Social

Financial Times

Х-47М2 "Кинжал"

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Том Брэди планирует сенсационное возвращение в спорт: легенда НФЛ нацелился на золото Олимпиады-2028

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Легенда НФЛ Том Брэди рассматривает возможность выступления за сборную США по флаг-футболу на Олимпиаде-2028. Семикратный чемпион стремится к олимпийскому золоту и званию GOAT.

Том Брэди планирует сенсационное возвращение в спорт: легенда НФЛ нацелился на золото Олимпиады-2028

Легендарный 47-летний квотербек Том Брэди, дважды объявлявший о завершении своей спортивной карьеры, может снова вернуться в большой спорт - на этот раз в составе сборной США по флаг-футболу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Пишет УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Детали

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник, звездный квотербек стремится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве игрока сборной США по флаг-футболу.

Это разновидность американского футбола, в котором, вместо заваливания игрока с мячом, основной целью является снятие с него "флажка" (обычно, это полоска ткани, прикрепленная к поясу). Этот вид спорта дебютирует в программе летней Олимпиады-2028.

Как напоминает издание, на днях владельцы клубов НФЛ единогласно поддержали разрешение футболистам участвовать во флаг-футболе на Олимпиаде. И Брэди, которому исполнится 50 лет именно во время игр, серьезно рассматривает возможность присоединиться к национальной команде.

Он хочет золотую медаль. И есть ли лучший способ остаться GOAT — величайшим всех времен — чем вернуться к игре и помочь своей стране победить?

- цитирует инсайдера Daily Mail.

Возвращение Брэди выглядит еще более символичным, ведь летом 2028 года его могут включить в Зал славы НФЛ - церемония традиционно проходит в начале августа.

Таким образом, участие в Олимпиаде и введение в Зал славы могут совпасть во времени, сделав это лето историческим для спортсмена, подчеркивается в публикации.

Добавим

В 2022 году Брэди уже возвращался в спорт, чтобы сыграть "один последний сезон". Считается, что именно это решение способствовало распаду его брака с бывшей женой Жизель Бюндхен.

Во второй раз он завершил карьеру 1 февраля 2023 года, заверив фанатов, что это окончательное решение. С тех пор он работает телекомментатором на Fox Sports, заключив контракт на 375 миллионов долларов, а также стал миноритарным владельцем команд Raiders (НФЛ) и Birmingham City (английская футбольная лига).

Однако, по словам источников, желание снова оказаться на поле и получить олимпийское "золото" не дает покоя семикратному чемпиону Супербоула. Конкуренция за место в сборной будет серьезной: заинтересованность уже выразили такие звезды, как Патрик Махоумс и Джо Берроу. 

Сын Фила Коллинза поделился редким фото с отцом: детали19.05.25, 17:30 • 3903 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

спорт
Соединенные Штаты
Лос-Анджелес
Brent
$63.91
Bitcoin
$110,528.20
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,331.34
Ethereum
$2,661.61