Том Брэди планирует сенсационное возвращение в спорт: легенда НФЛ нацелился на золото Олимпиады-2028

Легендарный 47-летний квотербек Том Брэди, дважды объявлявший о завершении своей спортивной карьеры, может снова вернуться в большой спорт - на этот раз в составе сборной США по флаг-футболу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Пишет УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Детали

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник, звездный квотербек стремится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в качестве игрока сборной США по флаг-футболу.

Это разновидность американского футбола, в котором, вместо заваливания игрока с мячом, основной целью является снятие с него "флажка" (обычно, это полоска ткани, прикрепленная к поясу). Этот вид спорта дебютирует в программе летней Олимпиады-2028.

Как напоминает издание, на днях владельцы клубов НФЛ единогласно поддержали разрешение футболистам участвовать во флаг-футболе на Олимпиаде. И Брэди, которому исполнится 50 лет именно во время игр, серьезно рассматривает возможность присоединиться к национальной команде.

Он хочет золотую медаль. И есть ли лучший способ остаться GOAT — величайшим всех времен — чем вернуться к игре и помочь своей стране победить? - цитирует инсайдера Daily Mail.

Возвращение Брэди выглядит еще более символичным, ведь летом 2028 года его могут включить в Зал славы НФЛ - церемония традиционно проходит в начале августа.

Таким образом, участие в Олимпиаде и введение в Зал славы могут совпасть во времени, сделав это лето историческим для спортсмена, подчеркивается в публикации.

Добавим

В 2022 году Брэди уже возвращался в спорт, чтобы сыграть "один последний сезон". Считается, что именно это решение способствовало распаду его брака с бывшей женой Жизель Бюндхен.

Во второй раз он завершил карьеру 1 февраля 2023 года, заверив фанатов, что это окончательное решение. С тех пор он работает телекомментатором на Fox Sports, заключив контракт на 375 миллионов долларов, а также стал миноритарным владельцем команд Raiders (НФЛ) и Birmingham City (английская футбольная лига).

Однако, по словам источников, желание снова оказаться на поле и получить олимпийское "золото" не дает покоя семикратному чемпиону Супербоула. Конкуренция за место в сборной будет серьезной: заинтересованность уже выразили такие звезды, как Патрик Махоумс и Джо Берроу.

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