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The New York Times

El País

Том Брейді планує сенсаційне повернення у спорт: легенда НФЛ націлився на золото Олімпіади-2028

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Легенда НФЛ Том Брейді розглядає можливість виступу за збірну США з флаг-футболу на Олімпіаді-2028. Семиразовий чемпіон прагне до олімпійського золота та звання GOAT.

Том Брейді планує сенсаційне повернення у спорт: легенда НФЛ націлився на золото Олімпіади-2028

Легендарний 47-річний квотербек Том Брейді, який двічі оголошував про завершення своєї спортивної кар’єри, може знову повернутися у великий спорт - цього разу у складі збірної США з флаг-футболу на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Пише УНН із посиланням на The Daily Mail.

Деталі

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на власне джерело, зірковий квотербек прагне взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі як гравець збірної США з флаг-футболу.

Це різновид американського футболу, у якому, замість завалювання гравця з м'ячем, основною метою є зняття з нього "прапорця" (зазвичай, це смужка тканини, прикріплена до пояса). Цей вид спорту дебютує у програмі літньої Олімпіади-2028.

Як нагадує видання, днями власники клубів НФЛ одноголосно підтримали дозвіл футболістам брати участь у флаг-футболі на Олімпіаді. І Брейді, якому виповниться 50 років саме під час ігор, серйозно розглядає можливість долучитися до національної команди.

Він хоче золоту медаль. І чи є кращий спосіб залишитися GOAT — найвеличнішим усіх часів — ніж повернутися до гри й допомогти своїй країні перемогти?

- цитує інсайдера Daily Mail.

Повернення Брейді виглядає ще більш символічним, адже влітку 2028 року його можуть включити до Зали слави НФЛ - церемонія традиційно відбувається на початку серпня.

Таким чином, участь в Олімпіаді та введення до Залу слави можуть збігтися в часі, зробивши це літо історичним для спортсмена, підкреслюється у публікації.

Додамо

У 2022 році Брейді вже повертався у спорт, аби зіграти "один останній сезон". Вважається, що саме це рішення сприяло розпаду його шлюбу з колишньою дружиною Жизель Бюндхен.

Вдруге він завершив кар’єру 1 лютого 2023 року, запевнивши фанатів, що це остаточне рішення. Відтоді він працює телекоментатором на Fox Sports, уклавши контракт на 375 мільйонів доларів, а також став міноритарним власником команд Raiders (НФЛ) та Birmingham City (англійська футбольна ліга).

Проте, за словами джерел, бажання знову опинитися на полі й здобути олімпійське "золото" не дає спокою семиразовому чемпіону Супербоулу. Конкуренція за місце у збірній буде серйозною: зацікавленість уже висловили такі зірки, як Патрік Махоумс та Джо Берроу. 

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