Син Філа Коллінза поділився рідкісним фото з батьком: деталі
Київ • УНН
Метью Коллінз поділився рідкісним фото з батьком, Філом Коллінзом, на футбольному матчі. Легендарний музикант підтримав сина, який грає за австрійський клуб WSG Tirol.
Син Філа Коллінза Метью поділився рідкісним новим фото свого легендарного 74-річного батька. За словами Метью Коллінза, фото з його татом зроблене, коли легендарний музикант прийшов підтримати сина на футбольному матчі минулими вихідними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.
Деталі
20-річний Метью грає за австрійський клуб WSG Tirol та опублікував в Instagram фотографію, на якій він зображений у формі поруч із усміхненим Коллінзом на трибунах. Фотографію опублікували через кілька місяців після того, як вокаліст Genesis зізнався, що він "дуже хворий" і не відчуває мотивації записувати будь-яку нову музику.
Великі перемоги сьогодні
Нове фото отримало безліч схвальних відгуків від шанувальників пари та інших членів родини, зокрема від зятя Метью Чарлі Макдауелла, який одружений з акторкою Лілі Коллінз.
Мені це так подобається
Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі, зведена сестра Метью, додала: "Мені в цьому подобається все", репостивши допис із емодзі білого серця.
Додатково
Філ Коллінз і раніше висловлював свою підтримку спортивній кар'єрі сина Метью, зазначаючи, що він любить музику, але футбол любить "ще більше".
Я весь час думаю, що мені варто спуститися вниз, до студії, і подивитися, що буде, але мені вже цього не хочеться
Також він додав: "Річ у тому, що я дуже хворий. Я маю на увазі дуже хворий".
Довідка
Філ Коллінз отримав травму хребта у 2007 році, яка пошкодила хребці у верхній частині шиї та спричинила тривале ураження нервів.
Востаннє у складі свого гурту Коллінз з'явився під час туру Genesis , який вважається останнім в історії, у 2022 році, співаючи та граючи на тамбурині, поки його син Нік грав на барабанах.
Метью Колінз – син Коллінза та Оріанни Севей, швейцарської перекладачки, яка працювала з ним під час його туру 1994 року. Його брат, Ніколас – професійний барабанщик, який заміняв батька під час туру.
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя 20.03.25, 17:29 • 108176 переглядiв