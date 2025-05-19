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Син Філа Коллінза поділився рідкісним фото з батьком: деталі

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Метью Коллінз поділився рідкісним фото з батьком, Філом Коллінзом, на футбольному матчі. Легендарний музикант підтримав сина, який грає за австрійський клуб WSG Tirol.

Син Філа Коллінза поділився рідкісним фото з батьком: деталі

Син Філа Коллінза Метью поділився рідкісним новим фото свого легендарного 74-річного батька. За словами Метью Коллінза, фото з його татом зроблене, коли легендарний музикант прийшов підтримати сина на футбольному матчі минулими вихідними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.

Деталі

20-річний Метью грає за австрійський клуб WSG Tirol та опублікував в Instagram фотографію, на якій він зображений у формі поруч із усміхненим Коллінзом на трибунах. Фотографію опублікували через кілька місяців після того, як вокаліст Genesis зізнався, що він "дуже хворий" і не відчуває мотивації записувати будь-яку нову музику.

Великі перемоги сьогодні

– написав він у підписі.

Нове фото отримало безліч схвальних відгуків від шанувальників пари та інших членів родини, зокрема від зятя Метью Чарлі Макдауелла, який одружений з акторкою Лілі Коллінз.

Мені це так подобається

– написав Макдауелл, син англійського актора Малкольма Макдауелла та американської акторки й коміка Мері Стінбурген.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі, зведена сестра Метью, додала: "Мені в цьому подобається все", репостивши допис із емодзі білого серця.

Додатково

Філ Коллінз і раніше висловлював свою підтримку спортивній кар'єрі сина Метью, зазначаючи, що він любить музику, але футбол любить "ще більше".

Я весь час думаю, що мені варто спуститися вниз, до студії, і подивитися, що буде, але мені вже цього не хочеться

– сказав він.

Також він додав: "Річ у тому, що я дуже хворий. Я маю на увазі дуже хворий".

Довідка

Філ Коллінз отримав травму хребта у 2007 році, яка пошкодила хребці у верхній частині шиї та спричинила тривале ураження нервів.

Востаннє у складі свого гурту Коллінз з'явився під час туру Genesis , який вважається останнім в історії, у 2022 році, співаючи та граючи на тамбурині, поки його син Нік грав на барабанах.

Метью Колінз – син Коллінза та Оріанни Севей, швейцарської перекладачки, яка працювала з ним під час його туру 1994 року. Його брат, Ніколас –  професійний барабанщик, який заміняв батька під час туру.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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