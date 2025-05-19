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Сын Фила Коллинза поделился редким фото с отцом: детали

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Мэтью Коллинз поделился редким фото с отцом, Филом Коллинзом, на футбольном матче. Легендарный музыкант поддержал сына, который играет за австрийский клуб WSG Tirol.

Сын Фила Коллинза поделился редким фото с отцом: детали

Сын Фила Коллинза Мэтью поделился редким новым фото своего легендарного 74-летнего отца. По словам Мэтью Коллинза, фото с его папой сделано, когда легендарный музыкант пришел поддержать сына на футбольном матче в минувшие выходные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

20-летний Мэтью играет за австрийский клуб WSG Tirol и опубликовал в Instagram фотографию, на которой он изображен в форме рядом с улыбающимся Коллинзом на трибунах. Фотографию опубликовали через несколько месяцев после того, как вокалист Genesis признался, что он "очень болен" и не чувствует мотивации записывать какую-либо новую музыку.

Большие победы сегодня

– написал он в подписи.

Новое фото получило множество одобрительных отзывов от поклонников пары и других членов семьи, в том числе от зятя Мэтью Чарли Макдауэлла, который женат на актрисе Лили Коллинз.

Мне это так нравится

– написал Макдауэлл, сын английского актера Малкольма Макдауэлла и американской актрисы и комика Мэри Стинберген.

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили, сводная сестра Мэтью, добавила: "Мне в этом нравится все", репостив сообщение с эмодзи белого сердца.

Дополнительно

Фил Коллинз и раньше выражал свою поддержку спортивной карьере сына Мэтью, отмечая, что он любит музыку, но футбол любит "еще больше".

Я все время думаю, что мне стоит спуститься вниз, в студию, и посмотреть, что будет, но мне уже этого не хочется

– сказал он.

Также он добавил: "Дело в том, что я очень болен. Я имею в виду очень болен".

Справка

Фил Коллинз получил травму позвоночника в 2007 году, которая повредила позвонки в верхней части шеи и вызвала длительное поражение нервов.

В последний раз в составе своей группы Коллинз появился во время тура Genesis, который считается последним в истории, в 2022 году, пев и играя на тамбурине, пока его сын Ник играл на барабанах.

Мэтью Колинз – сын Коллинза и Орианны Севей, швейцарской переводчицы, которая работала с ним во время его тура 1994 года. Его брат, Николас –  профессиональный барабанщик, который заменял отца во время тура.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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