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Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

Київ • УНН

 • 10012 перегляди

На аукціоні Christie’s представлять AI-проєкт, присвячений голу Мессі. Кошти від продажу спрямують на освітні ініціативи у Латинській Америці.

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

У червні на платформі аукціонного дому Christie’s буде представлено революційний мистецький проєкт, створений на основі одного з голів Ліонеля Мессі. За словами автора, це не просто спортивний момент, а глибока емоційна інтерпретація пам’яті, руху та наміру, втілена завдяки штучному інтелекту. Всі отримані кошти з продажу спрямують на підтримку освітніх ініціатив у Латинській Америці.

Про це пише УНН із посиланням на Inter Miami.

Деталі

Цьогоріч Christie’s презентує новаторський цифровий артоб’єкт, натхнений одним із голів Ліонеля Мессі, зазначає видання. Художник-піонер Рефік Анадол перетворить мільйони точок даних з культового голу Лео на витвір мистецтва, який буде представлено в рамках благодійної кампанії "Гол у житті", яку очолює фонд Inter Miami CF.

Гол Лео Мессі - це більше, ніж визначальний момент у спорті, це складне вираження людського наміру, пам’яті та руху. Інтегруючи технології біосенсорики та передові системи штучного інтелекту, навчені на даних цієї окремої події, ми досліджуємо новий рубіж у мистецтві штучного інтелекту — такий, у якому дані стають емоціями, а пам’ять — формою. Цей проєкт відображає наше ширше зобов’язання зробити найсучасніші інструменти машинного інтелекту доступними — і перетворити мистецтво на прямий вплив

- коментує художник та технологічний дослідник Refik Anadol. 

Для цього витвору мистецтва Мессі обрав гол, який фактично вирішив перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на користь ФК "Барселона" 27 травня 2009 року.

Я забив багато голів, які могли б бути ще красивішими та ціннішими — також через їхню важливість — але гол головою у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" завжди був моїм улюбленим

- каже Лео Мессі.

Я вже знав, наскільки особлива робота Рефіка Анадоля, після того, як ми мали можливість зустрітися в Маямі, буде цікаво побачити, як він зможе перетворити гол — момент у спорті — на унікальний витвір мистецтва, як ті, що він створює

- додав Мессі.

Коли відбудеться прем’єра проєкту

Згідно з офіційною інформацією від Christie’s, публічна прем’єра проєкту відбудеться 11 червня на christies.com, а виставка у Нью-Йорку відкриється 15 липня.

Міжнародні онлайн-аукціони триватимуть з 15 по 22 липня. З моменту анонсу роботи, вона вже викликала жвавий інтерес як серед колекціонерів сучасного мистецтва, так і серед фанатів футболу.

У Christie’s припускають, що цей лот має високі шанси на встановлення нового рекорду продажу цифрового мистецтва, що поєднує культурну, спортивну та соціальну складові. 

Кошти підуть на підтримку освіти

Усі кошти, отримані від продажу роботи, буде передано на благодійність — зокрема, кільком некомерційним організаціям, серед яких і глобальне партнерство Фонду Inter Miami CF з ЮНІСЕФ, яке сприяє доступу до якісної освіти в п’яти країнах Латинської Америки та Карибського басейну.

Організація ЮНІСЕФ у своєму стандартному застереженні підкреслила, що не підтримує жодну компанію, бренд, продукт чи послугу. Цей проєкт не лише стирає межі між мистецтвом, спортом і технологією, а й трансформує момент індивідуального тріумфу на полі у глобальну можливість для тисяч дітей отримати доступ до освіти. 

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