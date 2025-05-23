Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

У аиста Одарки и ее нового избранника Грицика возникли проблемы с возможностью прокормить своих птенцов. Из-за этого Грицик вынес самого слабого птенца, Катрусю, из гнезда, однако детеныш аиста был спасен сотрудниками парка "Пирятинский". Об этом сообщили на странице "Аист Грицько" в Facebook, передает УНН.

Сегодня в 12:18 Грицик вынес птенца из гнезда. В эту же минуту на помощь вышел господин Анатолий и подобрал малыша, забрал в безопасное место. Аистенок жив, ждет эвакуации в реабилитационный центр

На странице также объяснили, что такие действия аиста Грицика не являются жестокостью, а лишь инстинктом выживания.

"Так бывает: аист-отец иногда отбирает самых слабых, чтобы дать больше шансов другим. Это - не жестокость, а инстинкт выживания", - объяснили специалисты.

После осмотра специалистами Катрусю повезли в Усадьба Нющаник (общественной организации, которая помогает птицам). По результатам осмотра еще ждут анализ на бакпосев. Предварительное заключение: аистенок наелся земли, энтерит