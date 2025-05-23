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Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

У аистов Одарки и Грицика возникли проблемы с прокормом птенцов. Грицик выбросил самого слабого птенца, Катрусю, но ее спасли работники парка.

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

У аиста Одарки и ее нового избранника Грицика возникли проблемы с возможностью прокормить своих птенцов. Из-за этого Грицик вынес самого слабого птенца, Катрусю, из гнезда, однако детеныш аиста был спасен сотрудниками парка "Пирятинский". Об этом сообщили на странице "Аист Грицько" в Facebook, передает УНН.

Сегодня в 12:18 Грицик вынес птенца из гнезда. В эту же минуту на помощь вышел господин Анатолий и подобрал малыша, забрал в безопасное место. Аистенок жив, ждет эвакуации в реабилитационный центр 

- говорится в сообщении.

На странице также объяснили, что такие действия аиста Грицика не являются жестокостью, а лишь инстинктом выживания.

"Так бывает: аист-отец иногда отбирает самых слабых, чтобы дать больше шансов другим. Это - не жестокость, а инстинкт выживания", - объяснили специалисты.

После осмотра специалистами Катрусю повезли в Усадьба Нющаник (общественной организации, которая помогает птицам). По результатам осмотра еще ждут анализ на бакпосев. Предварительное заключение: аистенок наелся земли, энтерит 

- сообщили на странице «Аист Грицько».

Специалисты объясняют, что энтерит - это воспаление слизистой оболочки тонких кишок. Его вызывают употребление недоброкачественной пищи, химические раздражения, много гастроэнтерологических и кишечных инфекционных болезней.

Страница "Аист Грицько" обещает держать фанатов легендарной аистовой семьи в курсе ситуации вокруг аистенка Катруси.

Дополнение

Национальный природный парк "Пирятинский" сообщал, что у аиста Одарки и ее нового избранника Грицика вылупился последний пятый птенец.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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