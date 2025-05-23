Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш
Киев • УНН
У аистов Одарки и Грицика возникли проблемы с прокормом птенцов. Грицик выбросил самого слабого птенца, Катрусю, но ее спасли работники парка.
У аиста Одарки и ее нового избранника Грицика возникли проблемы с возможностью прокормить своих птенцов. Из-за этого Грицик вынес самого слабого птенца, Катрусю, из гнезда, однако детеныш аиста был спасен сотрудниками парка "Пирятинский". Об этом сообщили на странице "Аист Грицько" в Facebook, передает УНН.
Сегодня в 12:18 Грицик вынес птенца из гнезда. В эту же минуту на помощь вышел господин Анатолий и подобрал малыша, забрал в безопасное место. Аистенок жив, ждет эвакуации в реабилитационный центр
На странице также объяснили, что такие действия аиста Грицика не являются жестокостью, а лишь инстинктом выживания.
"Так бывает: аист-отец иногда отбирает самых слабых, чтобы дать больше шансов другим. Это - не жестокость, а инстинкт выживания", - объяснили специалисты.
После осмотра специалистами Катрусю повезли в Усадьба Нющаник (общественной организации, которая помогает птицам). По результатам осмотра еще ждут анализ на бакпосев. Предварительное заключение: аистенок наелся земли, энтерит
Специалисты объясняют, что энтерит - это воспаление слизистой оболочки тонких кишок. Его вызывают употребление недоброкачественной пищи, химические раздражения, много гастроэнтерологических и кишечных инфекционных болезней.
Страница "Аист Грицько" обещает держать фанатов легендарной аистовой семьи в курсе ситуации вокруг аистенка Катруси.
Дополнение
Национальный природный парк "Пирятинский" сообщал, что у аиста Одарки и ее нового избранника Грицика вылупился последний пятый птенец.