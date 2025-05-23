Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча
Київ • УНН
У лелеки Одарки та Грицика виникли проблеми з прогодуванням пташенят. Грицик викинув найслабше пташеня, Катрусю, але її врятували працівники парку.
У лелеки Одарки та її нового обранця Грицика виникли проблеми з можливістю прогодувати своїх пташенят. Через це Грицик виніс найслабше пташеня, Катрусю, з гнізда, проте дитинча лелеки було врятоване співробітниками парку "Пирятинський". Про це повідомили на сторінці "Лелека Грицько" у Facebook, передає УНН.
Сьогодні о 12:18 Грицик виніс пташеня з гнізда. Цієї ж хвилини на допомогу вийшов пан Анатолій та підібрав малого, забрав у безпечне місце. Лелеченя живе, чекає на евакуацію до реабілітаційного центру
На сторінці також пояснили, що такі дії лелеки Грицика не є жорстокістю, а лише інстинктом виживання.
"Так буває: лелека-батько іноді відбирає найслабших, щоб дати більше шансів іншим. Це - не жорстокість, а інстинкт виживання", - пояснили фахівці.
Після огляду фахівцями Катрусю повезли в Садиба Нющанік (громадської організації, яка допомагає птахам). За результатами огляду ще чекають аналіз на бакпосів. Попередній висновок: лелеченя наїлося землі, ентерит
Фахівці пояснюють, що ентерит — це запалення слизової оболонки тонких кишок. Його спричинюють вживання недоброякісної їжі, хімічні подразнення, багато гастроентерологічних та кишкових інфекційних хвороб.
Сторінка "Лелека Грицько" обіцяє тримати фанатів легендарної лелечиної родини в курсі ситуації навколо лелеченяти Катрусі.
Доповнення
Національний природній парк "Пирятинський" повідомляв, що у лелеки Одарки та її нового обранця Грицика вилупилося останнє п'яте пташеня.