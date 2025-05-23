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"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Киев • УНН

 • 8724 просмотра

В Киеве простились с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой. Он погиб в Днепропетровской области. Похоронят Героя на Байковом кладбище.

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

В Киеве попрощались с военнослужащим, украинским телеведущим и шоуменом Максимом Нелипой. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Утром 23 мая около 10 часов кортеж с телом воина проехал мимо Майдана Независимости, где Героя почтили минутой молчания. В это время несколько десятков водителей и прохожих остановились отдать дань погибшему.

Церемония прощания состоялась в Центре культуры и искусств НТУУ Киевского Политехнического института, где Нелипа учился и начинал свою актерскую карьеру.

Провести Максима в последний путь пришли несколько сотен человек, среди них – родственники, знакомые, военнослужащие, команда "Дизель Шоу", Александр Педан, Виталий Козловский, Маричка Падалко, Константин Грубич и другие известные актеры и телеведущие.

Мать Максима будет прощаться с ним на кладбище, жена Тамара Нелипа с детьми находится за границей, в Израиле. Они впоследствии приедут на могилу мужа и отца.

В комментарии УНН брат погибшего украинского актера, ведущего и военного Андрей Нелипа рассказал, чем Максим занимался на фронте.

Он многое делал на фронте, в частности, запускал на россию дроны. Максим использовал свои способности – был талантливый инженер и программист, разрабатывал программное обеспечение, вместе с собратьями тестировали, постоянно испытывали новые технологии. Его невозможно было оторвать от работы

- сказал Андрей.

Также он уточнил, что Максим погиб на Днепропетровщине.

Они с собратьями постоянно находились в режиме боевых задач и вообще у него отдыха не было. За все время на фронте он смог поспать только дважды – на Пасху и в день "перемирия". Накануне гибели, перед последним боевым выходом военный еще успел позвонить матери, а дальше они уже пошли работать

- поделился Андрей.

Он добавил также, что с детства Максима Нелипу знали комиком и добрым человеком.

Просто он всегда был свой. Когда бы ни придет, даже там, где его не знали, он просто на молекулярном уровне был "своим", таким он и оставался на войне

- отметил брат шоумена.

Во время церемонии звучали прощальные мелодии оркестра, гимн, а в конце присутствующие встали на колени, а затем аплодировали.

Похоронят Максима Нелипу на Байковом кладбище.

Дополнение

Максима Нелипу украинцы знают как яркого ведущего и талантливого актера юмористических шоу. Свою карьеру он начал с КВН, но настоящую популярность ему принесли проекты "Кто там?" на 1+1, "Проиграй миллион" на ICTV и утреннее шоу "Подъем" на Новом канале.

В 2017 году он присоединился к команде "Дизель Студио" и стал одним из лиц их комедийных проектов. Впрочем, с началом полномасштабной войны в феврале 2022 года жизнь Нелипы кардинально изменилась — в марте того же года он добровольно пошел в армию. В рядах ВСУ он стал командиром разведывательного взвода в составе Сухопутных войск. А в начале 2025 года актер получил ранение, прошел через операции и реабилитацию, а затем снова вернулся к собратьям и продолжил службу.

Ранее УНН писал, что 12 мая во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь украинского ведущего Максима Нелипы.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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