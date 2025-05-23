"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

У Києві попрощалися з військовослужбовцем, українським телеведучим та шоуменом Максимом Неліпою. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Зранку 23 травня близько 10 години кортеж із тілом воїна проїхав повз Майдан Незалежності, де Героя вшанували хвилиною мовчання. У цей час кілька десятків водіїв та перехожих зупинилися віддати шану загиблому.

Церемонія прощання відбулася у Центрі культури і мистецтв НТУУ Київського Політехнічного інституту, де Неліпа навчався та розпочинав свою акторську кар’єру.

Провести Максима в останню путь прийшли кілька сотень людей, серед них – родичі, знайомі, військовослужбовці, команда "Дизель Шоу", Олександр Педан, Віталій Козловський, Марічка Падалко, Костянтин Грубич та інші відомі актори та телеведучі.

Мати Максима прощатиметься з ним на кладовищі, дружина Тамара Неліпа з дітьми знаходиться за кордоном, в Ізраїлі. Вони згодом приїдуть на могилу чоловіка та батька.

У коментарі УНН брат загиблого українського актора, ведучого і військового Андрій Неліпа розповів, чим Максим займався на фронті.

Він багато чого робив на фронті, зокрема, запускав на росію дрони. Максим використовував свої здібності – був талановитий інженер та програміст, розробляв програмне забезпечення, разом із побратимами тестували, постійно випробовували нові технології. Його неможливо було відірвати з роботи - сказав Андрій.

Також він уточнив, що Максим загинув на Дніпропетровщині.

Вони з побратимами постійно знаходилися в режимі бойових завдань і взагалі в нього відпочинку не було. За весь час на фронті він зміг поспати лише двічі – на Великдень та в день "перемир'я". Напередодні загибелі, перед останнім бойовим виходом військовий ще встиг подзвонити до матері, а далі вони вже пішли працювати - поділився Андрій.

Він додав також, що з дитинства Максима Неліпу знали коміком та доброю людиною.

Просто він завжди був свій. Коли б не прийде, навіть там, де його не знали, він просто на молекулярному рівні був "своїм", таким він і лишався на війні - зазначив брат шоумена.

Під час церемонії лунали прощальні мелодії оркестру, гімн, а наприкінці присутні встали навколішки, а потім аплодували.

Поховають Максима Неліпу на Байковому кладовищі.

Доповнення

Максима Неліпу українці знають як яскравого ведучого та талановитого актора гумористичних шоу. Свою карʼєру він почав з КВК, але справжню популярність йому принесли проєкти "Хто там?" на 1+1, "Програй мільйон" на ICTV та ранкове шоу "Підйом" на Новому каналі.

У 2017 році він приєднався до команди "Дизель Студіо" та став одним із облич їхніх комедійних проєктів. Втім, з початком повномасштабної війни у лютому 2022 року життя Неліпи кардинально змінилося — у березні того ж року він добровільно пішов до війська. У лавах ЗСУ він став командиром розвідувального взводу в складі Сухопутних військ. А на початку 2025 року актор зазнав поранення, пройшов через операції та реабілітацію, а потім знову повернувся до побратимів та продовжив службу.

Раніше УНН писав, що 12 травня під час виконання бойового завдання обірвалося життя українського ведучого Максима Неліпи.