Британія різко наростить виробництво боєприпасів, заміщаючи імпорт зі США - The Times

Британська оборонна промисловість різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів, щоб зменшити залежність від поставок з США і Франції. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

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По всій Великій Британії будуть встановлені спеціальні вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX. Її використовують для виробництва 155-мм боєприпасів.

Розширення з боку Британії виробництва власних боєприпасів відбувається на тлі відмови британськими і європейськими компаніям від закупівель американського обладнання. Там побоюються, що через дії Дональда Трампа США стали ненадійним партнером.

До літа британська оборонна промисловість збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів. Це перевищує показники 2023 року і має на меті задовольнити попит, викликаний через російсько-українську війну.

До того компанія BAE Systems, переважно, імпортувала вибухівку RDX зі США і Франції.

Нагадаємо

Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін.