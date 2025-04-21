Британия резко нарастит производство боеприпасов, замещая импорт из США - The Times

Британская оборонная промышленность резко увеличит свои возможности по производству взрывчатки и боеприпасов, в частности 155-мм снарядов, чтобы уменьшить зависимость от поставок из США и Франции. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

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По всей Великобритании будут установлены специальные грузовые контейнеры для производства взрывчатки RDX. Ее используют для производства 155-мм боеприпасов.

Расширение со стороны Британии производства собственных боеприпасов происходит на фоне отказа британскими и европейскими компаниями от закупок американского оборудования. Там опасаются, что из-за действий Дональда Трампа США стали ненадежным партнером.

К лету британская оборонная промышленность увеличит производство 155-мм снарядов в 16 раз. Это превышает показатели 2023 года и имеет целью удовлетворить спрос, вызванный российско-украинской войной.

До этого компания BAE Systems, преимущественно, импортировала взрывчатку RDX из США и Франции.

Напомним

Великобритания и Норвегия предоставят 450 миллионов фунтов стерлингов на финансирование поставок в Украину дронов, радиолокационных систем и противотанковых мин.