Британия резко нарастит производство боеприпасов, замещая импорт из США - The Times
Киев • УНН
Великобритания существенно наращивает выпуск боеприпасов, чтобы уменьшить зависимость от поставок из США и Франции. К лету производство 155-мм снарядов увеличится в 16 раз.
Британская оборонная промышленность резко увеличит свои возможности по производству взрывчатки и боеприпасов, в частности 155-мм снарядов, чтобы уменьшить зависимость от поставок из США и Франции. Об этом сообщает The Times, передает УНН.
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По всей Великобритании будут установлены специальные грузовые контейнеры для производства взрывчатки RDX. Ее используют для производства 155-мм боеприпасов.
Расширение со стороны Британии производства собственных боеприпасов происходит на фоне отказа британскими и европейскими компаниями от закупок американского оборудования. Там опасаются, что из-за действий Дональда Трампа США стали ненадежным партнером.
К лету британская оборонная промышленность увеличит производство 155-мм снарядов в 16 раз. Это превышает показатели 2023 года и имеет целью удовлетворить спрос, вызванный российско-украинской войной.
До этого компания BAE Systems, преимущественно, импортировала взрывчатку RDX из США и Франции.
Напомним
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