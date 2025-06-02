Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерні авіабомби
Київ • УНН
Велика Британія веде переговори з Пентагоном щодо закупівлі американських стелс-винищувачів F-35A, які можуть запускати тактичну ядерну зброю. Ці літаки стануть другим стовпом ядерного стримування.
Лондон розглядає питання про придбання стелс-винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning американського виробництва, здатних нести ядерні авіабомби, повідомило видання The Sunday Times, посилаючись на високопоставлені джерела, передає УНН.
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Уряд Великої Британії веде "надзвичайно делікатні переговори"з Пентагоном про закупівлю американських стелс-винищувачів F-35A, здатних запускати тактичну ядерну зброю.
За словами співрозмовників видання, британський міністр оборони Джон Гілі та нинішній голова Генштабу Збройних сил Британії адмірал сер Тоні Радакін планують придбати у США винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєголовки.
Як пише видання, після підтримки з боку премʼєр-міністра Кіра Стармера британські представники провели перші переговори з Пентагоном.
Американські винищувачі F-35, здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії – The Telegraph31.08.23, 03:00 • 885954 перегляди
Зазначається, що Британія наразі віддає пріоритет закупівлі стелс-винищувачів F-35A Lightning компанії Lockheed Martin, хоча, як вважається, розглядаються й інші типи літаків.
Ці літаки мають дальність польоту 1400 км, що перевищує дальність інших модифікацій F-35, і можуть нести термоядерну гравітаційну бомбу B61 – яку, як очікується, Британія використовуватиме в межах ядерного стримування НАТО.
F-35A Lightning повинні будуть стати другим стовпом ядерного стримування Британії (на додачу до підводних човнів) і можуть бути використані за сценарію, що не передбачає тотальної ядерної війни.
Деталі переозброєння британської армії, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, який опублікують у понеділок, 2 червня.
Нагадаємо
Велика Британія анонсувала план зміцнення своєї оборонної промисловості шляхом будівництва щонайменше шести нових заводів для виробництва зброї та вибухових речовин. Цей крок є частиною Стратегічного оборонного огляду (Strategic Defence Review, SDR), спрямованого на підвищення боєготовності країни в умовах зростаючих глобальних загроз.