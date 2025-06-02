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Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерні авіабомби

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Велика Британія веде переговори з Пентагоном щодо закупівлі американських стелс-винищувачів F-35A, які можуть запускати тактичну ядерну зброю. Ці літаки стануть другим стовпом ядерного стримування.

Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерні авіабомби

Лондон розглядає питання про придбання стелс-винищувачів п'ятого покоління F-35A Lightning американського виробництва, здатних нести ядерні авіабомби, повідомило видання The Sunday Times, посилаючись на високопоставлені джерела, передає УНН.

Деталі

Уряд Великої Британії веде "надзвичайно делікатні переговори"з Пентагоном про закупівлю американських стелс-винищувачів F-35A, здатних запускати тактичну ядерну зброю.

За словами співрозмовників видання, британський міністр оборони Джон Гілі та нинішній голова Генштабу Збройних сил Британії адмірал сер Тоні Радакін планують придбати у США винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєголовки.

Як пише видання, після підтримки з боку премʼєр-міністра Кіра Стармера британські представники провели перші переговори з Пентагоном.

Американські винищувачі F-35, здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії – The Telegraph31.08.23, 03:00 • 885954 перегляди

Зазначається, що Британія наразі віддає пріоритет закупівлі стелс-винищувачів F-35A Lightning компанії Lockheed Martin, хоча, як вважається, розглядаються й інші типи літаків.

Ці літаки мають дальність польоту 1400 км, що перевищує дальність інших модифікацій F-35, і можуть нести термоядерну гравітаційну бомбу B61 – яку, як очікується, Британія використовуватиме в межах ядерного стримування НАТО.

F-35A Lightning повинні будуть стати другим стовпом ядерного стримування Британії (на додачу до підводних човнів) і можуть бути використані за сценарію, що не передбачає тотальної ядерної війни.

Деталі переозброєння британської армії, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, який опублікують у понеділок, 2 червня.

Нагадаємо

Велика Британія анонсувала план зміцнення своєї оборонної промисловості шляхом будівництва щонайменше шести нових заводів для виробництва зброї та вибухових речовин. Цей крок є частиною Стратегічного оборонного огляду (Strategic Defence Review, SDR), спрямованого на підвищення боєготовності країни в умовах зростаючих глобальних загроз. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Ядерна бомба B61
Джон Хілі
Тоні Радакін
Кейр Стармер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Пентагон
НАТО
Велика Британія
Сполучені Штати
Лондон
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