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Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерные авиабомбы

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Великобритания ведет переговоры с Пентагоном о закупке американских стелс-истребителей F-35A, которые могут запускать тактическое ядерное оружие. Эти самолеты станут вторым столпом ядерного сдерживания.

Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерные авиабомбы

Лондон рассматривает вопрос о приобретении стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning американского производства, способных нести ядерные авиабомбы, сообщило издание The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники, передает УНН.

Детали

Правительство Великобритании ведет "чрезвычайно деликатные переговоры" с Пентагоном о закупке американских стелс-истребителей F-35A, способных запускать тактическое ядерное оружие.

По словам собеседников издания, британский министр обороны Джон Хили и нынешний глава Генштаба Вооруженных сил Британии адмирал сэр Тони Радакин планируют приобрести у США истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеголовки.

Как пишет издание, после поддержки со стороны премьер-министра Кира Стармера британские представители провели первые переговоры с Пентагоном.

Американские истребители F-35, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании - The Telegraph31.08.23, 03:00 • 885954 просмотра

Отмечается, что Великобритания сейчас отдает приоритет закупке стелс-истребителей F-35A Lightning компании Lockheed Martin, хотя, как считается, рассматриваются и другие типы самолетов.

Эти самолеты имеют дальность полета 1400 км, что превышает дальность других модификаций F-35, и могут нести термоядерную гравитационную бомбу B61 – которую, как ожидается, Великобритания будет использовать в рамках ядерного сдерживания НАТО.

F-35A Lightning должны будут стать вторым столпом ядерного сдерживания Британии (в дополнение к подводным лодкам) и могут быть использованы по сценарию, не предусматривающему тотальной ядерной войны.

Детали перевооружения британской армии, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который опубликуют в понедельник, 2 июня.

Напомним

Великобритания анонсировала план укрепления своей оборонной промышленности путем строительства не менее шести новых заводов для производства оружия и взрывчатых веществ. Этот шаг является частью Стратегического оборонного обзора (Strategic Defence Review, SDR), направленного на повышение боеготовности страны в условиях растущих глобальных угроз. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
ядерная бомба B61
Джон Хили
Тони Радакин
Кир Стармер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Пентагон
НАТО
Великобритания
Соединенные Штаты
Лондон
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