Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заверил американського лидера, что поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт британского правительства.

Детали

"Премьер-министр днем (5 июля – ред.) ​​поговорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Президент поздравил премьер-министра с победой на выборах, а премьер-министр поблагодарил его за добрые слова", - говориться в сообщении.

Сообщается, что лидеры обсудили общую приверженность особым отношениям между Великобританией и США, а также общие амбиции по достижению большего экономического роста.

Обсуждая геополитические проблемы, лидеры подтвердили свою твердую приверженность Украине, а премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Британии сказал, что он с нетерпением ждет возможности работать бок о бок по всему спектру отношений, включая партнерство AUKUS и обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры обсудили свою общую приверженность защите достижений Белфастского (Страстной пятницы) соглашения.

"Премьер-министр и президент с нетерпением ждут встречи друг с другом на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Дополнение

Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингенском дворце в пятницу, 5 июля.

После этого в Великобритании объявили состав нового правительства. Джон Хили был назначен министром обороны Британии. Министром иностранных дел стал Дэвид Ламми.