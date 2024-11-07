Больше не «деструктивный»: посол Австралии удалил критические посты о Трампе после его победы

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Кевин Радд, посол Австралии в Вашингтоне, удалил свои предыдущие критические комментарии о Дональде Трампе. Премьер Австралии провел разговор с Трампом по соглашению AUKUS и вопросам безопасности.

Посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд удалил предыдущие комментарии, которые он сделал в адрес Дональда Трампа.

Пишет УНН со ссылкой на SWI и Reuters.

Детали

Посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд удалил ряд сообщений, которые он разместил в социальных сетях, называя следующего президента США Дональда Трампа «деструктивным», подтвердили в четверг официальные источники.

Справка

Одной из потенциальных проблем являются отношения между новой администрацией и послом Австралии в Вашингтоне, бывшим премьер-министром Лейбористской партии Кевином Раддом.

Ранее Радд делал пренебрежительные комментарии в отношении Трампа как главы американского аналитического центра, говорится в заявлении на его личном веб-сайте.

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«Из уважения к должности президента Соединенных Штатов и после избрания президента Трампа посол Радд теперь удалил эти предыдущие комментарии со своего личного веб-сайта и каналов в социальных сетях», - говорится в заявлении.

Дополнение

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что он разговаривал с Дональдом Трампом в четверг после победы республиканцев на выборах в США.

Албанезе сказал, что он разговаривал с Трампом о связях в сфере безопасности, включая соглашение AUKUS, согласно которому Австралия приобретет американские атомные подводные лодки в следующем десятилетии и разработает новый класс атомных подводных лодок с США и Великобританией.

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Игорь Тележников

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