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Орбан после разговора с Трампом заявил о "больших планах"

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Премьер Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Орбан заявил о «больших планах на будущее» и ранее назвал победу Трампа крупнейшим камбэком в истории США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Дональдом Трампом, победившим на президентских выборах в США, после которого заявил о больших планах на будущее, передает УНН.

Детали

"Состоялся мой первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал Орбан в соцсети Х.

Орбан ранее приветствовал Трампа в сети Х и назвал его победу крупнейшим камбэком в политической истории США.

Дополнение

3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа должна будет пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом США.

Американские СМИ, среди которых Reuters, AP и CNN, сообщили о победе Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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