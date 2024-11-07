Орбан после разговора с Трампом заявил о "больших планах"
Киев • УНН
Премьер Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Орбан заявил о «больших планах на будущее» и ранее назвал победу Трампа крупнейшим камбэком в истории США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Дональдом Трампом, победившим на президентских выборах в США, после которого заявил о больших планах на будущее, передает УНН.
Детали
"Состоялся мой первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал Орбан в соцсети Х.
Орбан ранее приветствовал Трампа в сети Х и назвал его победу крупнейшим камбэком в политической истории США.
Дополнение
3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европа должна будет пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом США.
Американские СМИ, среди которых Reuters, AP и CNN, сообщили о победе Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом.