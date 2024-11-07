Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой: что сказал лидер Китая о будущем

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвал к стабильности отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китайский лидер направил приветственное послание избранному президенту США и выразил желание сохранить отношения "здоровыми и устойчивыми", сообщила в четверг государственная телекомпания China Central Television. CNN сообщило, что Си и республиканец провели телефонный разговор, сославшись на людей, имена которых не были названы.

Китай и США должны "найти способ правильно ужиться в новую эпоху, что принесет пользу обеим странам и миру", указал Си. Китайский лидер иногда ссылается на новую эпоху для Китая, которая создает возможность для его страны стать более влиятельной в мире, тогда как США приходят в упадок, отмечает издание.

Пекин, как сообщает издание, обычно приветствует победителя президентских выборов в США сразу, за исключением случая, когда в 2020 году победил президент Джо Байден. Китай был одной из немногих стран, которые воздерживались от комментариев в течение нескольких дней, пока Трамп оспаривал результаты.

Ранние, довольно теплые комментарии Пекина контрастируют с напряженными отношениями Трампа с Китаем во время первого срока, пишет издание. В 2018 году разразилась торговая война, и Трамп пригрозил ударить по китайским поставкам 60-процентными пошлинами, как только вернется в офис, что нанесет ущерб торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп также разозлил Китай, как указано, "расистской риторикой" во время пандемии, хотя позже он заявил, что прекратит использовать термин "китайский вирус", пишет издание.

Министерство иностранных дел Китая также, как отмечается, высоко оценило победу Трампа над Камалой Харрис. "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов", - сказал представитель в заявлении, сделанном поздно вечером в среду.

Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения