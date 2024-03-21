Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Среди прочего это означает, что силам обороны будет легче действовать в странах друг друга. Они также будут сотрудничать в вопросах подводной войны и разминирования.

Соглашение также формализует установленную практику консультаций по вопросам, которые влияют на суверенитет и региональную безопасность обеих стран, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Министры также согласовали ряд инициатив для немедленного внедрения этого углубления сотрудничества, в частности:

Вклад Великобритании в Объединенный разведывательный центр Австралии в рамках Организации оборонной разведки

Обязательство разработать совместный план климатических действий до AUKMIN 2025

Продолжение сотрудничества по развитию способности, в том числе через AUKUS

Установление совместных переговоров с персоналом на высшем уровне, чтобы оперативное сотрудничество соответствовало современным вызовам

Более тесное сотрудничество в подводных войнах, автономном морском разминировании, науке, технологиях и нашей рабочей силе

Вклад Великобритании в обучение Talisman Sabre, Pitch Black и Predators Run

Поддержка Австралией прибрежной группы реагирования Великобритании-Юг и визита авианосной ударной группы в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году.

Отношения Австралии и Великобритании являются динамичными и долговременными. Мы продолжаем тесно сотрудничать, чтобы поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах, - от лидерства Великобритании в поддержке Украины и усилий по преодолению угрозы хуситов до увеличения вклада в Тихоокеанский и Индо-Тихоокеанский регионы сказал вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлз.

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