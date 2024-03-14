США построят завод по производству HIMARS в Австралии

США планируют построить отдельный завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Завод планируют открыть на территории военной базы на окраине Сиднея.

Как пишет The Wall Street Journal, быстрое расходование боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке усложнило возможности оборонной промышленности США оперативно пополнять запасы. Администрация президента Джо Байдена стремится создать несколько дополнительных производственных линий в союзных странах для изготовления ракет.

Американские чиновники говорят, что довольны динамикой и скоростью усилий Австралии. По их словам, недавно Австралия быстро продвинулась в производстве столь необходимых артиллерийских снарядов, а также участвует в разработке ракет точного удара (Precision Strike Missiles, PrSM), которые также могут запускаться с машин Himars и имеют большую дальность действия.

"Учитывая темпы развития событий в Индо-Тихоокеанском регионе и развивающуюся конкуренцию с ближайшими противниками, высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM, приобретают все большее значение", - заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен, говоря о стратегическом соперничестве с Китаем.

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По плану Lockheed, которая сейчас производит GMLRS только на одном заводе в Камдене, Аркан, наймет шесть австралийских инженеров и направит их на этот завод для изучения производственного процесса. Lockheed будет отправлять полусобранные части ракет из США в Австралию, где они будут проходить окончательную сборку на новой производственной линии.

По словам австралийских чиновников, первая партия примерно из дюжины собранных в Австралии GMLRS будет испытана к концу следующего года. К концу десятилетия Австралия намерена изготавливать тысячи ракет ежегодно.

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