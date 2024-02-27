Южная Корея предупредила, что заводы КНДР работают на полную мощность для поставок оружия рф
Киев • УНН
Северокорейские военные заводы работают на полную мощность, поставляя артиллерийские снаряды в россию в обмен на продовольствие и сырье.
Северокорейские военные заводы работают на полную мощность, чтобы поставлять снаряды в россию. В обмен КНДР получает продовольствие и другие предметы первой необходимости. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, пишет Yonhap News, передает УНН.
В то время как оружейные заводы Северной Кореи работают на 30 процентов мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для россии
По оценкам Южной Кореи, КНДР отправила в россию около 6700 контейнеров с момента саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским президентом владимиром путиным в сентябре. Такое количество контейнеров могло вместить около 3 миллионов снарядов для 152-миллиметровой артиллерии или 500 000 снарядов для 122-миллиметровой артиллерии.
По словам Шина, в обмен на поставку оружия в россию Северная Корея, судя по всему, получает продовольствие и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, которые используются при производстве оружия.
Предполагается, что объем контейнеров, отправленных из россии в Северную Корею, примерно на 30 процентов больше, чем объем контейнеров, отправленных из Северной Кореи в рф за указанный период, отметил он.
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Похоже, что наибольшая доля (поставок из россии -ред.) приходится на продовольствие, что, как полагают, стабилизировало цены на продукты питания в Северной Корее, а также на другие товары первой необходимости
По словам министра, москва также, вероятно, поставляла Пхеньяну технологии, связанные со спутниками, поскольку в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.
Хотя спутник-шпион уже вращается вокруг Земли, Шин выразил скептицизм по поводу заявления КНДР о том, что спутник способен фотографировать крупные военные объекты Южной Кореи и США.
"Он не показывает никаких признаков функционирования и просто бездействует на орбите", - сказал он.
Если зависимость россии от северокорейских боеприпасов и оружия будет расти, то, по мнению Шина, масштабы российской помощи в области военных технологий в будущем, скорее всего, расширятся.
"Пока непонятно, в какой степени россия будет предлагать технологии, связанные с самолетами и наземной техникой, которые ищет Северная Корея. Однако если рф продолжит получать больше боеприпасов из Северной Кореи, объем передачи технологий может увеличиться", - сказал он.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою сцецифику.
"Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами. Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М". Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", - отметил Рувин.
Южная Корея предупредила, что заводы КНДР работают на полную мощность для поставок оружия рф
Северокорейские военные заводы работают на полную мощность, поставляя артиллерийские снаряды в россию в обмен на продовольствие и сырье.
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