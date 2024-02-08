ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  178498 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  231751 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  250777 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  232411 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252687 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

Следователи ООН установили, что Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов с помощью 58 кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2023 год, чтобы помочь финансировать свою программу создания ядерного оружия.

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ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.

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Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксперт объяснила, что уменьшение биткоина вдвое происходит каждые четыре года и снижает вознаграждение за добычу новых блоков, стремясь контролировать инфляцию и ограничивая общее предложение биткоина, что потенциально может повысить его стоимость из-за сокращения предложения.

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год

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Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год

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В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине

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В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил

Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки

Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.

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Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки

В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым

Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.

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В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым

Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала

Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.

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Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала