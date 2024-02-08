ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы

Наблюдатели ООН расследуют десятки вероятных кибератак со стороны Северной Кореи, которые принесли ей 3 миллиарда долларов и что помогло ей развивать ядерную программу. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на выдержки из неопубликованного доклада ООН, передает УНН.

Детали

Группа экспертов ООН расследует причастность КНДР к 58 кибератакам на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 год на сумму около 3 миллиардов долларов.

Отмечается, что северокорейские хакерские группы, подчиненные внешней разведке КНДР, продолжают осуществлять большое количество кибератак. Наблюдатели отмечают, что тенденции включают нацеленность КНДР на оборонные компании и цепи поставок, а также все более широкий обмен инфраструктурой и инструментами. Атаки, как сообщается, помогают финансировать разработку КНДР оружия массового уничтожения.

КНДР продолжает пренебрегать санкциями Совета Безопасности. Она продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить ядерные расщепляющиеся материалы, хотя последнее известное ядерное испытание состоялось в 2017 году - сообщили в ООН.

Эксперты также считают, что КНДР продолжила запуски баллистических ракет, запустила спутник на орбиту и добавила в свой арсенал тактическую атомную ударную подводную лодку.

Контекст

С 2006 года Совет Безопасности ООН запретил КНДР проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет. С 2006 года на нее распространяются санкции ООН, которые Совет неоднократно ужесточал, пытаясь прекратить финансирование разработки оружия массового уничтожения.

Любые дальнейшие действия против Северной Кореи со стороны Совета маловероятны, поскольку она уже несколько лет находится в тупике в этом вопросе. Зато Китай и Россия хотят смягчения санкций, чтобы убедить Пхеньян вернуться к переговорам о денуклеаризации.

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