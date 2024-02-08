ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы
Следователи ООН установили, что Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов с помощью 58 кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2023 год, чтобы помочь финансировать свою программу создания ядерного оружия.
Украина начала переговоры с Данией по заключению соглашения по безопасности
Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, которое бы подтвердило решительную поддержку Дании Украине, включая военную помощь.
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
Эксперт объяснила, что уменьшение биткоина вдвое происходит каждые четыре года и снижает вознаграждение за добычу новых блоков, стремясь контролировать инфляцию и ограничивая общее предложение биткоина, что потенциально может повысить его стоимость из-за сокращения предложения.
Первые в мире ударные роты БпЛА и обучение операторов: Федоров о достижениях Армии дронов за год
Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.
В Болгарии собираются преследовать за военные преступления рф в Украине
Болгария собирается преследовать рф за военные преступления, совершенные во время ее вторжения в Украину, внеся изменения в свой уголовный кодекс, чтобы разрешить универсальную юрисдикцию в таких делах.
Украинские хакеры "взломали" российскую программу для управления дронами - ГУР
Украинские киберспециалисты взломали российскую программу управления беспилотниками, лишив врага возможности настраивать, контролировать и обновлять беспилотники.
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины.
Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки
Советник руководителя Офиса президента отмечает, что для международных партнеров военная поддержка Украины - это инвестиция в уменьшение рисков глобальной войны, считает советник Офиса Президента.
В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым
Вулкан в Исландии извергается уже третий раз с декабря, извергая лаву и дым.
Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала
Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.