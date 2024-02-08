ООН розслідує, як Північна Корея отримала мільярди доларів за допомогою кібератак для розвитку своєї ядерної програми
Київ • УНН
Слідчі ООН встановили, що Північна Корея заробила 3 мільярди доларів за допомогою 58 кібератак на криптовалютні компанії в період з 2017 по 2023 рік, щоб допомогти фінансувати свою програму створення ядерної зброї.
Спостерігачі ООН розслідують десятки ймовірних кібератак з боку Північної Кореї, які принесли їй 3 мільярди доларів і що допомогло їй розвивати ядерну програму. Про це пише Reuters, посилаючись на витяги з неопублікованої доповіді ООН, передає УНН.
Деталі
Група експертів ООН розслідує причетність КНДР до 58 кібератак на компанії, пов'язані з криптовалютою, в період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів.
Зазначається, що північнокорейські хакерські групи, підпорядковані зовнішній розвідці КНДР, продовжують здійснювати велику кількість кібератак. Спостерігачі зазначають, що тенденції включають націленість КНДР на оборонні компанії і ланцюги поставок, а також дедалі ширший обмін інфраструктурою та інструментами. Атаки, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку КНДР зброї масового знищення.
КНДР продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося в 2017 році
Експерти також вважають, що КНДР продовжив запуски балістичних ракет, запустив супутник на орбіту і додав до свого арсеналу тактичний атомний ударний підводний човен.
Контекст
З 2006 року Рада Безпеки ООН заборонила КНДР проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення.
Будь-які подальші дії проти Північної Кореї з боку Ради малоймовірні, оскільки вона вже кілька років перебуває в глухому куті в цьому питанні. Натомість Китай і Росія хочуть пом'якшення санкцій, щоб переконати Пхеньян повернутися до переговорів про денуклеаризацію.
Північна Корея здійснила запуск стратегічної крилатої ракети "Hwasal-2" з метою перевірки "швидкої контратакувальної готовністі"31.01.24, 09:33 • 20924 перегляди