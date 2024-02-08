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ООН розслідує, як Північна Корея отримала мільярди доларів за допомогою кібератак для розвитку своєї ядерної програми

ООН розслідує, як Північна Корея отримала мільярди доларів за допомогою кібератак для розвитку своєї ядерної програми

Київ • УНН

 • 23793 перегляди

Слідчі ООН встановили, що Північна Корея заробила 3 мільярди доларів за допомогою 58 кібератак на криптовалютні компанії в період з 2017 по 2023 рік, щоб допомогти фінансувати свою програму створення ядерної зброї.

Спостерігачі ООН розслідують десятки ймовірних кібератак з боку Північної Кореї, які принесли їй 3 мільярди доларів і що допомогло їй розвивати ядерну програму. Про це пише Reuters, посилаючись на витяги з неопублікованої доповіді ООН, передає УНН.

Деталі

Група експертів ООН розслідує причетність КНДР до 58 кібератак на компанії, пов'язані з криптовалютою, в період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів.

Зазначається, що північнокорейські хакерські групи, підпорядковані зовнішній розвідці КНДР, продовжують здійснювати велику кількість кібератак. Спостерігачі зазначають, що тенденції включають націленість КНДР на оборонні компанії і ланцюги поставок, а також дедалі ширший обмін інфраструктурою та інструментами. Атаки, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку КНДР зброї масового знищення.

КНДР продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування відбулося в 2017 році

- повідомили в ООН.

Експерти також вважають, що КНДР продовжив запуски балістичних ракет, запустив супутник на орбіту і додав до свого арсеналу тактичний атомний ударний підводний човен.

Контекст

З 2006 року Рада Безпеки ООН заборонила КНДР проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення.

Будь-які подальші дії проти Північної Кореї з боку Ради малоймовірні, оскільки вона вже кілька років перебуває в глухому куті в цьому питанні. Натомість Китай і Росія хочуть пом'якшення санкцій, щоб переконати Пхеньян повернутися до переговорів про денуклеаризацію.

Північна Корея здійснила запуск стратегічної крилатої ракети "Hwasal-2" з метою перевірки "швидкої контратакувальної готовністі"31.01.24, 09:33 • 20924 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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reutersReuters
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