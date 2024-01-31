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Північна Корея здійснила запуск стратегічної крилатої ракети "Hwasal-2" з метою перевірки "швидкої контратакувальної готовністі"

Північна Корея здійснила запуск стратегічної крилатої ракети "Hwasal-2" з метою перевірки "швидкої контратакувальної готовністі"

Київ • УНН

 • 20924 перегляди

Північна Корея підтвердила, що успішно випробувала стратегічну крилату ракету "Hwasal-2" біля свого західного узбережжя з метою вдосконалення навичок стратегічного нападу і перевірки можливостей швидкого реагування.

Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, Північна Корея підтвердила проведення навчання зі стрільби стратегічними крилатими ракетами біля західного узбережжя країни, з метою "вдосконалення навичок стратегічної атаки та перегляду позиції швидкого реагування", передає УНН із посиланням на Yonhap та KCNA.

Деталі

Минулої доби, Північна Корея оголосила про успішне випробування стратегічної крилатої ракети "Hwasal-2". Офіційне інформаційне агентство комуністичної країни прокоментувало, що ці навчання мають на меті перевірити контратакувальну здатність армії Північної Кореї.

Ці навчання значною мірою сприяли вдосконаленню навичок стратегічної атаки та перегляду позиції швидкого реагування наших збройних сил і не зробили негативного впливу на безпеку сусідніх країн

- зазначили в KCNA

Серед аналітиків, існує думка, що це тип ракети є частиною зброї, яка може бути спрямована на війну партнера КНДР росії, - проти України.

Наразі розвідувальні служби Вашингтона і Сеула "перебувають у процесі проведення детального аналізу" цих запусків, додав південнокорейський Генштаб.

Довідка

"Hwasal-2" - це північнокорейська крилата ракета великої дальності, перший випробувальний запуск якої відбувся 25 січня 2022 року, а потім ще два запуски — у лютому та березні 2023 року. Дальність польоту цієї ракети становить від 1800 до 2000 км, а Північнокорейський режим стверджував, що ракети "Hwasal-1 і 2" можуть нести тактичну ядерну боєголовку під назвою "Hwasan-31" (корейською мовою вулкан). Напередодні Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) у Сеулі заявив, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет о 7 ранку у вівторок вранці в бік Жовтого моря.

Нагадаємо

Міністерство об’єднання Південної Кореї заявило, що у КНДР готові провести в будь-який момент нове ядерне випробування.

Також УНН повідомляв, що Північна Корея успішно випробувала крилаті ракети, запустивши їх з підводного човна. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив задоволення успішним результатом випробувань.

У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства РФ29.01.24, 03:28 • 24091 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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