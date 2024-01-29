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У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства РФ

У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства РФ

Київ • УНН

 • 24091 перегляди

У Сеулі позашляховик врізався в пост охорони перед посольством Росії, серйозно травмувавши чергового поліцейського. Причини аварії з'ясовуються.

У столиці Південної Кореї Сеулі позашляховик в'їхав у охоронний пост перед посольством Росії, серйозно поранивши поліцейського, який чергував. Про це пише Yonhap, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався о 10:10 вечора в неділю, і офіцера доставили в лікарню з серйозними травмами шиї та плечей, повідомили чиновники.

За словами правоохоронців, водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці встановлюють точну причину аварії.

Посольство Афганістану в Індії припило роботу01.10.23, 07:27 • 149379 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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