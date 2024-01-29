У Сеулі авто в'їхало у пост охорони посольства РФ
Київ • УНН
У Сеулі позашляховик врізався в пост охорони перед посольством Росії, серйозно травмувавши чергового поліцейського. Причини аварії з'ясовуються.
У столиці Південної Кореї Сеулі позашляховик в'їхав у охоронний пост перед посольством Росії, серйозно поранивши поліцейського, який чергував. Про це пише Yonhap, передає УНН.
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Інцидент стався о 10:10 вечора в неділю, і офіцера доставили в лікарню з серйозними травмами шиї та плечей, повідомили чиновники.
За словами правоохоронців, водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці встановлюють точну причину аварії.
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