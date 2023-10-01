Посольство Афганістану в Індії припило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Посольство Афганістану в Індії в неділю припинило роботу, оскільки Нью-Делі не визнає правителів Афганістану талібів , які прийшли до влади в 2021 році. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
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Зазначається, що Індія дозволила посольству Афганістану продовжувати роботу під керівництвом посла та персоналу місії, призначених усуненим президентом Ашрафом Гані.
Індія заявила, що наслідуватиме приклад ООН у вирішенні питання про визнання уряду Талібану.
У вересні Китай став першою країною, яка офіційно призначила нового посла в Афганістані, а в інших державах залишаються представники, які були ще до захоплення Талібаном.
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"З глибоким сумом, жалем і розчаруванням посольство Афганістану в Нью-Делі оголошує про це рішення припинити свою діяльність", — йдеться в заяві посольства.
У заяві говориться, що продовжувати роботу стає «дедалі складніше» через скорочення персоналу та ресурсів. Також йдеться про «відсутність своєчасної та достатньої підтримки щодо відновлення віз для дипломатів».
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У заяві сказано, що невиправдання очікувань у служінні інтересам Афганістану, враховуючи «відсутність законного діючого уряду в Кабулі», стало ще одним фактором закриття.
У посольстві заявили, що «категорично спростовують будь-які безпідставні заяви щодо внутрішніх чвар» серед своїх співробітників, додавши, що заперечують, що будь-які дипломати «використовують кризу для пошуку притулку в країні».