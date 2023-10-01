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Посольство Афганістану в Індії припило роботу

Посольство Афганістану в Індії припило роботу

Київ • УНН

 • 149379 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Посольство Афганістану в Індії в неділю припинило роботу, оскільки Нью-Делі не визнає правителів Афганістану талібів , які прийшли до влади в 2021 році. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Індія дозволила посольству Афганістану продовжувати роботу під керівництвом посла та персоналу місії, призначених усуненим президентом Ашрафом Гані.

Індія заявила, що наслідуватиме приклад ООН у вирішенні питання про визнання уряду Талібану.

У вересні Китай став першою країною, яка офіційно призначила нового посла в Афганістані, а в інших державах залишаються представники, які були ще до захоплення Талібаном.

Цитата

"З глибоким сумом, жалем і розчаруванням посольство Афганістану в Нью-Делі оголошує про це рішення припинити свою діяльність", — йдеться в заяві посольства.

У заяві говориться, що продовжувати роботу стає «дедалі складніше» через скорочення персоналу та ресурсів. Також йдеться про «відсутність своєчасної та достатньої підтримки щодо відновлення віз для дипломатів».

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У заяві сказано, що невиправдання очікувань у служінні інтересам Афганістану, враховуючи «відсутність законного діючого уряду в Кабулі», стало ще одним фактором закриття.

У посольстві заявили, що «категорично спростовують будь-які безпідставні заяви щодо внутрішніх чвар» серед своїх співробітників, додавши, що заперечують, що будь-які дипломати «використовують кризу для пошуку притулку в країні».

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