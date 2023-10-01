Посольство Афганистана в Индии прекратило работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Посольство Афганистана в Индии в воскресенье прекратило работу, поскольку Нью-Дели не признает правителей Афганистана талибов, которые пришли к власти в 2021 году. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Индия разрешила посольству Афганистана продолжать работу под руководством посла и персонала миссии, назначенных отстраненным президентом Ашрафом Гани.
Индия заявила, что последует примеру ООН в решении вопроса о признании правительства Талибана.
В сентябре Китай стал первой страной, которая официально назначила нового посла в Афганистане, а в других государствах остаются представители, которые были еще до захвата Талибаном.
Цитата
"С глубокой печалью, сожалением и разочарованием посольство Афганистана в Нью-Дели объявляет об этом решении прекратить свою деятельность", — говорится в заявлении посольства.
В заявлении говорится, что продолжать работу становится «все сложнее» из-за сокращения персонала и ресурсов. Также говорится об «отсутствии своевременной и достаточной поддержки по восстановлению виз для дипломатов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибан угрожает захватить Иран: на границе произошли бои
В заявлении сказано, что неоправдание ожиданий в служении интересам Афганистана, учитывая «отсутствие законного действующего правительства в Кабуле», стало еще одним фактором закрытия.
В посольстве заявили, что «категорически опровергают любые безосновательные заявления о внутренних распрях» среди своих сотрудников, добавив, что отрицают, что какие-либо дипломаты «используют кризис для поиска убежища в стране».