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Талібан погрожує захопити Іран: на прикордонні відбулися бої

Талібан погрожує захопити Іран: на прикордонні відбулися бої

Київ • УНН

 • 786023 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Афганські таліби атакували прикордонний пост Ірану. Як наслідок, двоє іранських прикордонників та один боєць ісламістського руху вбиті в результаті стрілянини, пише УНН з посиланням на Reuters.

Афганський журналіст BBC Таджуден Соруш опублікував напередодні розповсюджуване талібами відео, на якому видно, що ті підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Taliban released this video from today’s attack showing that they reached close to an Iranian base in the border area. pic.twitter.com/IFvFq7Trn8

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) May 27, 2023


Своєю чергою, Міноборони Афганістану звинуватило іранські сили у відкриті вогню

Ватажки Талібану готові розпочати джихад проти Ірану "з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки".

Цитата

«Якщо старійшини дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран», – заявив один з них.

Доповнення

Зіткнення сторін сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Раїсі цього місяця попередив талібан не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд.

Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення. Також перед атакою у МЗС Ірану заявили, що Іран не визнає талібів.

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